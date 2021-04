Die schottische Schriftstellerin Ali Smith hat mit "Frühling" einen weiteres Band ihres Jahreszeiten-Projekts vorgelegt. (Penguin Random House)

Florence ist ein wunderliches Mädchen. Marschiert einfach in die Asylbewerber-Unterkunft, stellt den Leiter zur Rede und verlangt, dass die Toiletten ordentlich gesäubert werden. Und, was soll man sagen: Ein paar Tage später rückt ein Putztrupp an. Es heißt, Florence habe zuvor dafür gesorgt, dass Zwangsprostituierte von einem Bordellbesitzer freigelassen werden. Eine Zwölfjährige als real existierende gute Fee! Brittany, die für eine Sicherheitsfirma arbeitet, kommt aus dem Staunen nicht mehr raus.

Florence und Brittany werden eine Reise nach Schottland unternehmen, sie werden auf den suizidgefährdeten Fernsehregisseur Richard treffen. Ein Gescheiterter, weil er an eine andere Art Fernsehen glaubt, an aufklärerische, kühne Filme. Die hat er mit seiner Freundin Paddy erdacht. Nun ist Paddy tot, Richard erinnert sich bruchstückhaft an sie. Und hadert damit, einen Film über Rainer Maria Rilke und Katherine Mansfield zu drehen. Zwei Autoren, die zur selben Zeit am selben Ort wohnten, sich aber nicht kannten. Richards Film soll ihnen eine völlig sinnlose Liebesbeziehung andichten, so etwas wollen die Leute sehen, heißt es. Richard aber nicht. Auch ihn wird Florence retten. Und dann gibt es noch Alda, die einen Kaffeetruck betreibt. Sagt sie.

Ali Smiths Jahreszeitenroman, nach „Herbst“ und „Winter“, hat einen freundlich hellgrünen Einband. „Frühling“ sieht auf den ersten Blick aus das wie eins dieser „Lass-bloß-nicht-den-Kopf-hängen“-Geschenkbücher. Doch drinnen steckt ein Konzentrat dessen, was „Frühling“ für die schottische Autorin bedeutet. Viel Aufgewühltheit in unterschiedlichen Aggregatzuständen, viel Anschreiben gegen Heuchelei.

Auf die emotionalen Turbulenzen, die Richard umtreiben, folgt die Geschichte von Brittany und ihrem Arbeitsplatz in der Flüchtlingsunterkunft - hier wird die Hoffnung von Menschen, die aufgebrochen sind, um besser leben zu können, brutal geerdet. Smith schreibt mal aus der Sicht der abgestumpften Brittany, mal im Stil eines Merkblatts, zeichnet in harten Strichen und ist moralisch, ohne moralisierend zu sein. Überhaupt ist das Buch geprägt von einem Nebeneinander unterschiedlicher Stile, vom Experimentieren, Zitieren. Teile von Richards Drehbuch wechseln ab mit dem Frühling, der selbst das Wort ergreift, Smith montiert Phrasen zu einem atemlosen Monolog, Chaplin, Dickens, Beethoven spielen eine Rolle. Das Erzählen vergisst die Autorin darüber nie. Im dritten Teil, als alle aufeinandertreffen, liegt sogar Revolution in der Luft. Doch Smith ist Realistin genug, um sie dort zu lassen.

Weitere Informationen

Ali Smith: Frühling. A. d. Engl. v. Sylvia Morawetz. Luchterhand, München. 320 Seiten, 22 €.