Zum dritten Mal organisiert Perdita Krämer das Bremer Krimifestival. (Frank Thomas Koch)

Frau Krämer, vor zwei Jahren hieß es, Sie übernehmen „erst mal“ die Organisation von „Prime Time – Crime Time“. Nun steht das dritte Krimifestival unter ihrer Leitung bevor. Bleibt es dabei?

Perdita Krämer: Das weiß ich nicht genau. Ich hatte mir schon vergangenes Jahr vorgenommen, es dieses Jahr nicht zu machen. Seitens der Kulturbehörde wurde das bedauert. Also habe ich erst mal einen Förderantrag gestellt und dachte mir: Wenn er durchkommt, dann mache ich es noch einmal. Lange sah es nicht danach aus, aber wir haben die Unterstützung dann doch erhalten. Darum wurde das Ganze in diesem Jahr aber auch etwas mit der heißen Nadel gestrickt.

Der Betrag der Kulturbehörde deckt leider gerade mal den Druck des Programmheftes und die Internet-Präsenz des Festivals ab. Deshalb bin ich schon im vergangenen Jahr dazu übergegangen, Buchhändler dazu zu holen, die ihre Veranstaltungen in Eigeninitiative und finanziell unabhängig organisieren. Ich biete im Prinzip den Service an, dass alle ins Programmheft kommen. Ich selbst organisiere nur in Ausnahmefällen Veranstaltungen, nehme aber natürlich alles auf, was hier im Haus passiert. Und wir laden in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Logbuch in diesem Jahr Andreas Pflüger ein, der aus seinem neuen Roman „Niemals“ liest.

Die Prime Time ist als Krimi-Literatur-Festival entstanden. Das Ganze fing vor 21 Jahren ganz klein an, mit zwei oder drei Autorenlesungen. Mit der Zeit wurde das Festival auch auf Theater ausgeweitet, aber es geht immer noch darum, das gelesene Wort in den Fokus zu stellen und der Bremer Autorenszene die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Darum steht in diesem Jahr unter anderem auch die erste „Lange Nacht der Literatur“ am 7. September mit auf dem Programm, obwohl diese nicht nur auf Krimi ausgerichtet ist. Dabei öffnen diverse Buchhandlungen und Verlage ihre Türen für Lesungen von mehr als 40 Autoren. Unter anderem stehen dabei zwei Krimilesungen auf dem Programm, die wir natürlich besonders hervorheben.

Genau. Aber im Prinzip lasse ich den Leuten große Freiheiten. Die „Radio-Bremen-Kriminacht“ und der Eröffnungstag bei uns sollen möglichst für sich stehen. Aber ansonsten: Wenn eine Buchhandlung dabei sein will und das Angebot mit Krimi zusammenhängt, dann nehme ich es gerne auf. Ganz kritisch bin ich nur, wenn ich selber eine Lesung veranstalte. Denn nicht alle Autoren können auch wirklich gut lesen, und natürlich muss das entsprechende Buch auch spannend sein.

Neu ist, dass es als Festival-Vorspiel – wir haben es Prime Time-Prélude genannt – einen Talk Noir gibt. Der wurde von Wolfgang Franßen vom Polarverlag schon in Berlin, Hannover und Hamburg ausgetestet und soll jetzt hier mit Krimiautorin Anja Görz und Axel Stiehler von der Buchhandlung Logbuch in Bremen etabliert werden. Dabei handelt es sich um einen Kneipen-Talk, der alle zwei Monate stattfinden soll und bei dem Krimis vorgelesen und bewertet werden. Der Auftakt findet am 5. September in der Union-Kneipe am Brommyplatz statt.

Indirekt schon, begründet durch den „Radio Bremen-Krimipreis“. Der Preisträger ist in diesem Jahr Tom Hillenbrand. Bei ihm und auch bei anderen Autoren, die bei der Krimi-Nacht lesen, geht es um Dystopien. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, das wir jetzt für unser Format „Mordsfrühstück“ mit aufgegriffen haben. Ansonsten haben wir das Thema offengelassen.

Wie schon im vergangenen Jahr gibt es in Kooperation mit dem Kulturhaus Brodelpott einen kostenlosen Stadtrundgang, bei dem es um die kriminalistische Geschichte Walles geht. Das ist unheimlich spannend. Dieses Mal bitten wir die Leute allerdings, sich anzumelden, da der Andrang beim letzten Mal viel zu groß war. Auch die Theateraufführung von „Terror“ im Landgericht steht erneut auf dem Programm. Sollte ich die Organisation nächstes Jahr noch einmal übernehmen, will ich das wieder verstärkt machen. Der größte Wunsch wäre eine Lesung auf dem Fernsehturm. Aber ich glaube, das geht aus Sicherheitsgründen überhaupt nicht.

Wir werden im Rahmen der Prime -Time eine lange „Professor-van-Dusen-Nacht“ mit drei ausgewählten Geschichten von Michael Koser veranstalten. Los geht es am 8. September um 18 Uhr, und dann geht es einmal um die Welt, von Paris, nach London bis zum Orient­express. Besucher können einzelne Lesungen buchen oder alle drei, sich eine Decke sowie etwas zu Essen mitbringen und bis Mitternacht im Kriminal-Theater bleiben. Solche Formen möchte ich im Theater langfristig auch gerne unabhängig von der Prime Time ausprobieren.

Die Prime Time ist ein bisschen eine Herzensangelegenheit, die viel Arbeit aber auch sehr viel Spaß macht, auch wenn das Ganze kein Geld bringt. Durch Veranstaltungen wie diese können wir uns aber als Kriminal-Theater in die Köpfe der Leute bringen. Und auch die Idee zu unserer nächsten Premiere „Miss Terry“ von Liza Cody, die im November stattfindet, ist in Gesprächen im Rahmen der Prime Time entstanden. Das Stück ist gewagt, aber ich bin von dem Stoff überzeugt. Außerdem planen wir, zukünftig dreimal im Jahr Autorenlesungen im Theater anzubieten. Also ja, auch bei uns wird es bald Neues geben.

Zur Person

Perdita Krämer (42)

gründete 2010 gemeinsam mit Ralf Knapp das Bremer Kriminal-Theater. Fünf Jahre war die Spielstätte in der Friesenstraße im Viertel beheimatet, seit rund zwei Jahren sitzt das Theater in Walle im Gebäude der alten Union-Brauerei. Seit 2016 organisiert Krämer das Bremer Krimifestival „Prime Time – Crime Time“.

Zur Sache

Start am 6. September

Das Bremer Krimifestival „Prime Time – Crime Time“ wurde 1997 von dem Bremer Autor Jürgen Alberts ins Leben gerufen. Von 2012 bis 2015 hatte Krimiautorin Alexa Stein die organisatorischen Fäden in der Hand, bevor Perdita Krämer übernahm. Eröffnet wird das Festival diesmal am 6. September im Kriminal-Theater mit einem irischen Theaterabend mit Livemusik und vorheriger Whiskey-Verkostung. Gezeigt wird Conor McPhersons Krimi „Salzwasser“. Am 13. September findet die „Große Radio Bremen Kriminacht“ im Foyer des Theater Bremen statt. Hierbei wird auch der mit 2500 Euro dotierte Krimipreis verliehen. Den Preis gibt es seit 2001. Unzählige Lesungen, Theateraufführungen, ein Stadtteilrundgang, Krimi-Frühstücke und mehr sorgen für ein abwechslungsreiches Festival-Programm. Tickets und weitere Infos unter www.primetime-crimetime.de.