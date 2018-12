Seit 46 Jahren mit Mummenschanz unterwegs: Floriana Frassetto. (Mummenschanz-Stiftung)

Floriana Frassetto: Ich werde nicht müde, auf die Bühne zu gehen und zu spielen. Seit zwei Jahren sind wir nun mit unserem Programm „You & Me“ auf Tournee. Wir haben allein in der Schweiz 120 Vorstellungen aufgeführt, in Nordamerika waren es über 200. Kein Abend ist gleich, jede Show rührt mich auf ihre Art und gibt mir etwas zurück.

Nach dem Studium habe ich in verschiedenen Pantomimen- und Theaterproduktionen mitgewirkt. Eines Abends, 1970 war das, hat mich Roy zu „Avant et Perdu“, der Show der Schweizer Clowns Bernie Schürch und Andres Bossard, mitgenommen. Der Abend hat mein Leben verändert. Ich blieb mit beiden in Kontakt, in Paris haben wir uns später wiedergetroffen – dort haben sie mir die Technik des Maskenspiels beigebracht. Gemeinsam wollten wir experimentieren, improvisieren und einen anderen Zugang zum Publikum finden. 1972 ist daraus Mummenschanz erwachsen. Wir dachten nicht, dass wir auch nur einen Tag länger als eine Woche, vielleicht einen Monat bestehen. Hier bin ich nun, 47 Jahre später.

Mummenschanz ist eine visuelle Form der Darstellung, eine Art modernes Commedia dell‘arte. Wir übersetzen gesprochenes Theater in eine stille Version, arbeiten mit Masken, Objekten, Kostümen und Pantomime.

Ich war eine sehr schüchterne junge Frau. Ich habe mit Sprechtheater angefangen, dann aber schnell gemerkt, dass ich mich in einer stillen Umgebung wohler fühle. Ich habe Marcel Marceau und seine Pantomime vergöttert, wollte wie er sein und wusste gleichzeitig: Ihm das Wasser zu reichen ist unmöglich.

Zu Beginn hatte ich das Gefühl, mich hinter den Masken verstecken zu können, ja. Erst sehr viel später habe ich gemerkt, dass mich das Spiel mit der Maske nicht verhüllt, sondern entkleidet. Eine Maske kann einen großen Teil deiner Persönlichkeit offenbaren.

Wir treten auf der ganzen Welt auf. Würden wir mit Sprache arbeiten, müssten wir sie ständig verändern und anpassen, damit das Publikum des jeweiligen Landes das Gesagte verstehen kann. Das ist aufwendig. Wir machen Theater, das für alle Menschen gleichermaßen zugänglich ist. Das Alter, der kulturelle Hintergrund und die Sprache spielen keine Rolle. Stille ist international, Fantasie und Gefühl auch.

Der Sound des Publikums, ihr Klatschen und Lachen, ist unsere Musik. Nach einer Show sagt vielleicht einer von hundert Zuschauern: „Wie schade, dass es keine Musik gab.“ Der Rest hingegen sagt: „Endlich mal wieder ein bisschen Ruhe.“

Es ist schön, mal wieder den eigenen Herzschlag zu hören. Eine laute Welt braucht leise Kunst. Ich möchte die Menschen den Alltag für kurze Zeit vergessen lassen, indem ich sie in die intime und schöne Welt der stillen Fantasie entführe. Die Verspieltheit unserer Fi­guren und Masken regen Gefühle und eine ­innere Kreativität an, die uns seit unseren Kindheitstagen oftmals verloren gegangen sind. Es gibt Stücke, deren Inhalt man nach drei Tagen ­wieder vergessen hat. Ich kenne Zuschauer, die sich auch nach fünf oder zehn Jahren noch an viele Details aus unserer Show erinnern können.

Ja, vor sieben Jahren entschied sich Mitgründungsmitglied Bernie Schürch dazu, aufzuhören. Andres Bossard ist 1992 leider zu früh verstorben. Ich habe selbst lange überlegt, ob ich weitermachen möchte, oder nicht – ich bin nicht mehr die Jüngste. Ich habe mich aber dafür entschieden und für die neue Show „You And Me“ vier großartige, junge Schauspielerinnen und Schauspieler aus der Schweiz engagiert, die seitdem mit mir auf Tour gehen. Jeder von ihnen bringt neue Emotionen und Kunstfertigkeiten mit, die das Stück bereichern.

Mummenschanz bleibt sich bis heute treu. Das Programm variiert, wir nehmen neue Masken und Gegenstände ins Repertoire, bekommen in ganz alltäglichen Situationen neue Ideen. Der Kern aber bleibt gleich: Mummenschanz ist poetisch, interaktiv, humorvoll und ironisch.

Wir sind viel unterwegs: Sie müssen die internationale Küche lieben und sich mit harten Hotelmatratzen arrangieren können.

Ich träume von weniger Egoismus in der Welt, von Frieden und mehr Miteinander. Aber ich fürchte, darauf habe ich mit meinem Theater keinen Einfluss. Was wir tun können, ist Trost zu spenden. Einen Abend in unserer Show ist ein Abend voller Liebe, Fantasie und Hoffnung.

Zur Person

Floriana Frassetto

stammt aus Norfolk, Virginia. Die Tochter italienischer Einwanderer hat 1972 die Theatergruppe Mummenschanz mitgegründet. Mummenschanz steht für reduziertes Maskentheater, eine Mischung aus Pantomime und Figurentheater.

Weitere Informationen

Am 28. und 29. Dezember gastiert das Theater Mummenschanz jeweils um 20 Uhr im Bremer Metropoltheater.