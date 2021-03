Blick in "Die Picasso-Connection" in der Bremer Kunsthalle. Wegen des Corona-Lockdowns hat das Museum die Ausstellung bis zum 18. Juli verlängert. (Marcus Meyer)

Bremen. Wenn man über Pablo Picasso (1881 - 1973) eine Sache mit Sicherheit sagen kann, dann, dass er Hertz hatte. Michael Hertz, um genau zu sein. Der war ein Bremer Galerist und vertrat ab 1951 exklusiv das grafische Werk von Picasso in Deutschland. Mit anderen Worten: Dieser Bremer hatte sehr großen Anteil daran, dass Picassos Ansehen sich stetig gesteigert hat; dass seine Grafiken bei deutschen Museen und Sammlern so begehrt waren. Und auch die Bremer Kunsthalle verdankt ihm einen großen Teil ihrer sehr umfangreichen Picasso-Sammlung.

Darum rückt das Museum in seiner Ausstellung „Die Picasso-Connection“, die bereits seit November bereitsteht, wegen Corona aber erst ab dem heutigen Dienstag für Besucher mit Termin zugänglich ist, nicht nur den Künstler selbst in den Mittelpunkt. Auch die Rolle von Michael Hertz, die Wege von Picassos Kunst ins Museum, die Preise, die die Kunsthalle dafür bezahlt hat und weitere spannende Einblicke in den Picasso-Markt der 1950er- und 1960er-Jahre stehen im Zentrum der Präsentation. Die führt nicht umsonst den Untertitel „Der Künstler und sein Bremer Galerist“.

Der Bremer Galerist Michael Hertz an seinem Schreibtisch in Bremen. Das Foto aus dem Zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstmarktforschung entstand 1955. (Rudolph Stickelmann)

Mehr als 630 druckgrafische Arbeiten, drei Gemälde und zwei Zeichnungen Picassos gehören heute zur Sammlung der Kunsthalle. Das früheste Werk entstand 1905, das jüngste ist aus dem Jahr 1968, womit die Sammlung fast die gesamte Schaffenszeit des Künstlers abdeckt. Die Kunsthalle zählt nach eigenen Angaben zu den ersten deutschen Museen, die nach 1945 Werke von Picasso ankauften. Erst waren es Lithografien, 1953 folgte dann mit „Frauenkopf“ von 1949 das erste Gemälde. Der damalige Preis: 7500 Deutsche Mark – ein Preis, der weit von dem entfernt ist, was man heute für einen Picasso aufbringen müsste.

Rund 250 Werke ausgestellt

Den früheren Kunsthallendirektor Günter Busch verband mit Michael Hertz eine langjährige Zusammenarbeit (Hertz nannte ihn in seinen Memoiren sogar „meinen Museumsdirektor“), von der beide Seiten profitierten. Die Kunsthalle durfte nicht selten zuerst einen Blick auf neue Ware werfen, und Hertz hatte mit ihr einen zuverlässigen Geschäftspartner. Mehr als 50 Prozent der Arbeiten von Picasso in der Sammlung habe das Haus von Michael Hertz erworben, betont Kuratorin Manuela Husemann. Rund 250 Werke – Arbeiten auf Papier, illustrierte Bücher, Gemälde und Skulpturen – werden in der Ausstellung gezeigt, darunter Sammlungsobjekte, aber auch einige Leihgaben.

Beim Aufbau der Ausstellung haben sich die Kuratorinnen Manuela Husemann und Barbara Nierhoff-Wielk für eine thematische Gliederung entschieden. So widmet sich ein Raum der literarischen und politischen Seite von Picassos Kunst, mit einigen seiner Friedenstaube-Darstellungen sowie Seiten aus von Picasso illustrierten Büchern. Ein anderer Raum ist mit „Picassos Dialog mit der Kunst“ überschrieben, sprich, hier versammeln sich Arbeiten, bei denen sich Picasso auf andere Künstler und Werke, wie zum Beispiel „Die nackte Maja“ von Francisco José de Goya bezieht.

Ein weiterer Bereich widmet sich dem privaten Picasso. Hier versammeln sich Bilder seiner Lebensgefährtinnen, seiner Kinder, Ansichten seiner Galerie. Mit dabei: Porträts der französischen Malerin und Grafikerin Françoise Gilot. Sie ist stets frontal und mit spitzen Augenbrauen dargestellt. Nur ein Bild, „Die Frau am Fenster“ (1952), zeigt sie im Profil. Laut Husemann vielleicht ein Zeichen dafür, dass sie sich bereits von Picasso abwandte. Denn, so die Kuratorin weiter, Gilot sei die einzige Frau gewesen, die sich jemals von dem Maler trennte.

Pablo Picasso, Frauenkopf, 1949Öl auf Leinwand, 41,5 x 27 cmKunsthalle Bremen – Der Kunstverein in Bremen, © Succession Picasso /VG Bild-Kunst, Bonn 2021 (Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2021)

Auch die bekannte „Sylvette“ von 1954, der die Kunsthalle 2014 eine Ausstellung widmete, findet sich in diesem Raum. Laut Husemann war sie das einzige Vorbild, das Picasso wirklich beim Malen Modell stand. Normalerweise malte er seine Modelle rein aus der Erinnerung. Auch die „Sylvette“ (von der insgesamt 40 Abbildungen existieren) kaufte die Kunsthalle 1955 von Michael Hertz. Für damals sehr beachtliche 45.000 DM. Hertz bezeichnete diesen Deal laut Husemann in einem Schriftstück als „glücklichsten Tag seiner Handelskarriere“. Aus heutiger Sicht, fügt sie hinzu, sei der Kauf natürlich ein ziemliches Schnäppchen gewesen. Was das Bild jetzt wert ist? Dazu schweigt die Kunsthalle.

Zur Sache

„Herzstücke. Von Kollwitz bis Miró“

Im Kupferstichkabinett werden begleitend zur Ausstellung „Die Picasso-Connection“ grafische Werke gezeigt, die fernab des großen Picasso-Konvoluts über Michael Hertz (1912 - 1988) in die Kunsthalle gekommen sind. Insgesamt kaufte das Museum von der Galerie Michael Hertz 147 Werke von 40 verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen an. Der erste Ankauf war eine Arbeit von Paula Modersohn-Becker im Jahr 1947. 54 Arbeiten von 21 Künstlern werden aktuell im Kupferstichkabinett gezeigt, darunter Werke von Max Beckmann, Marc Chagall, Otto Dix, Käthe Kollwitz, Emil Nolde oder Joan Miró. Die Ausstellung ist bis zum 11. Juli zu sehen.

