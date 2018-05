Die Kunsthalle Bremen während der Langen Nacht im vergangenen Jahr. (Ingo Wagner)

Bremen. Auch das Thema Abwasser kann man unter dem Motto "Unbekannte Welten" abhandeln. Am Sonnabend, 2. Juni, wird der Kabarettist Pago Balke das beweisen, wenn er Besucher durchs Alte Pumpwerk führt, sie über die Anfänge der römischen Toilettenkultur belehrt oder aber über "das große Schmutzfressen".

Das Alte Pumpwerk an der Salzburger Straße ist eine von 25 kleineren und größeren Einrichtungen, die am 2. Juni bei der 18. Langen Nacht der Bremer Museen dabei sind. Traditionell startet die Lange Nacht um 18 Uhr und endet um ein Uhr morgens: Das Finale findet ab 24 Uhr in der Bar "Tau" neben der Weserburg statt. Wie im vergangenen Jahr findet die Lange Nacht der Museen auch in diversen Museen und Galerien in Bremen-Nord statt; als Gast im Stadtgebiet ist 2018 zudem das Olbers-Planetarium dabei, zu dem das diesjährige Motto ganz besonders gut passt. Angelehnt ist "Unbekannte Welten" an das Bremer Raumfahrtjahr "Sternstunden 2018", doch es soll dabei um viel mehr gehen als um Ausflüge in ferne Galaxien.

Nachwanderung durchs Weser-Stadion

Nicht alle Einrichtungen bieten speziell auf das Motto zugeschnittene Angebote, einige laden schlicht zu Führungen durch ihre aktuellen Ausstellungen oder die Bestandssammlungen. Andere dagegen haben originelle Ansatzpunkte für Veranstaltungen gefunden. So liest beispielsweise im Dom-Museum der Moderator und Autor Dirk Böhling Kindern und Jugendlichen Grusel- und Abenteuergeschichten vor, im Focke-Museum entführen der Autor Imran Ayata und der Künstler Bülent Kullukcu die Besucher in die musikalische Welt der ersten Einwanderergeneration aus der Türkei. Der Bremer Rapper Flowin' Immo kreiert in der Kunsthalle "Musikalische Welten auf Zuruf" der Besucher, und das Wuseum lädt zu einer Nachtwanderung durch das Weser-Stadion ein.

Im Wilhelm-Wagenfeld-Haus liest Schauspieler Christoph Vetter aus den Werken des Science-Ficion-Autors H. G. Wells, in den Museen Böttcherstraße nehmen Andreas Vogel vom Olbers-Planetarium und Museumsdirektor Frank Schmidt das Werk "Brennende Sterne "von Josef Scharl zum Anlass, um über das Thema "Astronomie in der Kunst" zu sprechen. Überhaupt kommen die Mitarbeiter des Olbers-Planetariums an diesem Abend gut herum: In der Stiftung Haus Kränholm in Bremen-Nord diskutiert Vera Bethe mit Kuratorin Inga Harenborg darüber, wie der Weltraumnebel und die Malerei des deutschen Künstlers Bernd Schwarting zusammenhängen. Im Planetarium selbst kann man von 18 bis 24 Uhr an Kurzführungen durch die Sternwarte teilnehmen und sein Astronomie-Wissen hinterher in einem Kurzquiz testen.

Begleitete Routen für Radfahrer

Das ausführliche Programm der Langen Nacht der Bremer Museen mit einer Übersicht über die Angebote aller 25 Einrichtungen in der Stadt Bremen und in Bremen-Nord gibt es ab sofort im Internet unter www.museeninbremen.de/lange-nacht-bremen. Das Eintrittsbändchen gilt auch wieder als Fahrkarte für Straßenbahnen (auch die historische Bahn), Busse und den Schiffsshuttle nach Bremen-Nord.

Wer möchte, kann aber auch per Fahrrad zwischen den Ausstellungshäusern hin und her fahren: Es gibt fünf begleitete Routen, von denen zwei bereits genau ausgearbeitet und online einsehbar sind. Eine barrierefreie Route soll beispielsweise dabeisein, eine extra auf Familien mit Kindern zugeschnittene und eine für Nachtschwärmer. Wer nicht in einer Gruppe fahren, aber trotzdem eine ausgearbeitete Route nutzen möchte, kann sich die Bike Citizen App auf sein Smartphone herunterladen (www.bremen.de/bike-it/app).

Weitere Informationen

Die Eintrittsbändchen für die Lange Nacht der Bremer Museen sind ab Dienstag, 22. Mai, in den beteiligten Museen oder im Pressehaus an der Martinistraße erhältlich. Es gibt verschiedene Preiskategorien: 12 € (Erwachsene; 9 € ermäßigt), 24 € (Familien - maximal zwei Erwachsene, drei Kinder; ermäßigt: 18 €), 12 € Familienticket für Alleinerziehende, 6 € Late-Night-Ticket ab 23 Uhr. Die Bändchen gelten gleichzeitig als Fahrscheine für Busse und Bahnen im Tarifgebiet 1 des VBN und für Schiffe.