Zu einer mutmaßlich verstörenden Uraufführung kommt es an diesem Sonnabend im Hamburger Thalia-Theater, wenn die estnischen Regisseure "Hänsel & Gretel" vorstellen, ihre Version der Knusper-knusper-knäuschen-Mär der Brüder Grimm. Es dürfte in dieser Lesart um Strategien der Einverleibung gehen, wenn nicht um Kannibalismus. Und darum, dass Hunger oft der beste Koch ist.

Davon zeugt schon der Umstand, dass das Thalia für die Produktion den lyrisch ambitionierten Rammstein-Sänger Till Lindemann gedungen hat. Der eher laute denn linde Mann, der sich bei Auftritten mit seiner Neue-Deutsche-Härte-Band martialisch gibt, trägt eigene Songs zum an Bert Brecht geschulten Verhältnis von Fressen und Moral vor. Ein einschlägiges Drama hat der 55-Jährige bereits in dem Lied "Mein Teil" (2004), nun ja, verdichtet. Darin geht es um das kulinarische Verlangen des sogenannten Kannibalen von Rotenburg. Was wohl die Hexe zur Thalia-Inszenierung sagen würde? "Das wird ein guter Bissen werden."