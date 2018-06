An diesem Montag jährt sich zum 90. Mal die triumphale Ankunft eines unzeitgemäßen Fahrzeugführers in Paris: Gustav Andreas Theodor Hartmann (1859-1938), genannt der Eiserne Gustav, reiste mit seiner Pferdekutsche von Berlin in die französische Hauptstadt. Mit der zwei Monate dauernden Fahrt protestierte der Kutschersohn, der als 26-Jähriger im Berliner Stadtteil Wannsee ein eigenes Fuhrunternehmen gegründet hatte, gegen den Niedergang der Droschken durch die steigende Zahl von Automobilen. Mehr als 1000 Kilometer legte er während der dynamischen Demonstration zurück. Seine Gefährten waren ein 13-jähriger Fuchswallach namens Grasmus und Hans Hermann Theobald, ein 26-jähriger Reporter der Berliner Morgenpost.

Justav heimste viel Nachruhm ein. 1938, zehn Jahre nach der Tour de Force, erschien Hans Falladas Roman "Der Eiserne Gustav". Seine Hauptfigur nannte der Autor, der mit bürgerlichem Namen Rudolf Ditzen hieß, Hackendahl statt Hartmann. 1958 verkörperte Heinz Rühmann den couragierten Kutscher im Film "Der eiserne Gustav". So hieß auch eine Serie, in der Gustav Knuth 1979 seinen Vornamensvetter spielte.

Seine Reise machte Hartmann so reich, dass er eine Stiftung gründete, die Hinterbliebene von Droschkenfahrern unterstützte, die im Dienst umgekommen waren. Weil die Geschichte so anrührt, übersah die Nachwelt geflissentlich, dass Hartmann Autos gar nicht prinzipiell verteufelte. Vielmehr war er bereits zum Reisezeitpunkt stolzer Taxibesitzer.