Birger Radde und Patricia Andress in einer Szene der „Fledermaus“. Bis auf die lila Vorhänge gibt es kein Bühnenbild. (Jörg Landsberg)

Bremen. Szenenapplaus für einen schnauzbärtigen Mann im langen blauen Abendkleid, der sich wie ein Derwisch dreht. Hauke Heumann spielt den Gefängniswärter Frosch, und zwei Mal intensives Im-Kreis-Drehen zu Strauß-Musik reichen aus, um ihn zum Publikumsliebling avancieren zu lassen. Hier bewegt sich offenbar doch noch etwas. Eigentlich kann man sich über mangelnde Action in Johann Strauß‘ Werk, 1874 in Wien uraufgeführt und seitdem quasi mit dem Wort Operette identisch, nicht beklagen. Doch Regisseur Felix Rothenhäusler hat in seiner Inszenierung, die am Karsonnabend im Großen Haus Premiere feierte, den Champagner schockgefroren, die Tanzschuhe in den Schrank verbannt und die Fledermaus skelettiert.

Zu erleben ist ein wie immer bei Rothenhäusler ungewöhnlicher Ansatz: In rascher Abfolge wechseln Tableaus, in denen das Personal wie ferngesteuert nebeneinander steht, spricht, singt. In Bewegung sind (außer Frosch in zwei Szenen) die gerafften blasslila Salonvorhänge, die die Bühne teilen und gleichzeitig die Szenen trennen (Programmierung: Michael Rieck, André Silber). Manchmal sausen die Stoffbahnen derart aufmerksamkeitsheischend rauf und runter, dass man ihnen ein eigenständiges Handeln zuschreiben könnte: Immerhin tauchen ständig Figuren auf oder verschwinden. Das erzählt viel über die Kunstform Operette, die Rothenhäusler als mechanistische Fröhlichkeits-Erzeugungsmaschinerie demaskiert. Aber es erzählt wenig über das Stück. Rothenhäusler verlässt sich darauf, dass die Zuschauer die Figuren und den Inhalt kennen. Wem beides nicht vertraut ist, dürfte Probleme mit dem Konzept haben. Und sowieso funktioniert es nicht für diejenigen, die sich mit der grandiosen Straußschen Musik und dem komödiantischen Getändel einfach nur amüsieren wollen. Was ja auch legitim ist.

Viel Trubel

Um was geht es also? Gabriel von Eisenstein hat einen Beamten beleidigt und soll dafür ein paar Tage in Arrest, sein Freund Dr. Falke schleppt ihn zuvor zu einem Kostümball, auf dem Eisenstein wie stets mit allem flirtet, was Rock trägt. Damit die Partypläne nicht auffliegen, erklärt er seiner Frau Rosalinde, er müsse sofort ins Gefängnis. Rosalinde wiederum hat dadurch Zeit für ihr Techtelmechtel mit Alfred, deshalb gibt sie der Zofe Adele frei. Als der Gefängnisdirektor Eisenstein abholen will, findet er Alfred vor, der, um Rosalinde nicht zu kompromittieren, für diesen in die Zelle marschiert. Auf der Party des Prinzen Orlofsky treffen Rosalinde, Eisenstein, Falke, der Gefängnisdirektor und Adele aufeinander, alle verkleidet und somit unter falschen Identitäten. Am nächsten Tag fliegt alles auf, als Eisenstein sich zum Arrest melden will, aber Alfred vorfindet und Eisenstein mit seiner eigenen sowie der Untreue seiner Frau konfrontiert wird. Dr. Falke hat alles nur inszeniert, um sich an Eisenstein zu rächen, der ihm einst einen Streich gespielt hatte, bei dem ein Fledermauskostüm im Mittelpunkt stand.

Ziemlich viel Trubel also, bei dem es um kennen und erkennen, falsch und echt geht, um Illusion. Um Bilder, die man sich von seinen Mitmenschen macht und an die man gerne glauben würde. Karneval! Rothenhäusler erkennt unter dieser Oberfläche „Einsamkeit und Melancholie“ und die „Sehnsucht nach Intensität und Entgrenzung“, was grundsätzlich auf ziemlich viele fiktionale Stoffe zutrifft. Spielen lässt er nicht, sondern statisch interagieren. Das gesamte Personal, auch die Männer, steckt in bonbonfarbenen Abendkleidern (Kostüme: Elke von Sivers) und ist nebeneinander aufgereiht, als wär‘s eine konzertante Aufführung.

Ab und zu darf gelächelt oder darf der Kopf gedreht werden. Die Texte (Dialogfassung: Tobias Haberkorn) zwischen den Arien werden stark rhythmisiert und bewusst gekünstelt vorgetragen; sie bilden so die horizontale Ergänzung zur vertikalen Ebene der Bühnentechnik. Das banale Geplauder wirkt dadurch zwingend komisch – vor allem in der Gefängnisszene zu Beginn des dritten Aktes bekommt es beinahe dadaistische Züge. Beziehungen zwischen den wie Automaten wirkenden Figuren sind dadurch genauso wenig auszumachen wie Einblicke in deren Charaktere.

Die Straußsche Musik ist es, die für die belebenden Momente dieses unterkühlten analytischen Treibens auf der Bühne sorgt. Am Pult der souverän aufspielenden Bremer Philharmoniker steht Yoel Gamzou, der gleich die berühmte Ouvertüre zum Ohrenschmaus werden lässt, mit gezielt gesetzten Pausen, Verzögerungen, glänzend durchdachter Dynamik.

Buh-Rufe für Regieteam

Sofort gibt es Szenenapplaus, was sich nach beinahe jeder Arie fortsetzt. Gesungen wird, passend zur Inszenierung, wenig warm, aber strahlend und technisch äußerst ausgefeilt. Vor allem Patricia Andress brilliert als Rosalinde, Marysol Schalit ist eine wunderbar sichere Adele, Birger Radde überzeugt als Eisenstein und Hyojong Kim als Alfred. Alice Meregaglia hat dafür gesorgt, dass die Chorpartien den Sängern ein gutes Fundament bieten.

Viel Applaus für Sänger, Orchester, den Dirigenten und den Chor. Das Regieteam musste sich auch Buh-Rufe anhören.