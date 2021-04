Das Paar des Grauens: Charles Sobhraj (Tahar Rahim) und Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) auf Opfersuche in Bangkok. (Roland Neveu)

Serien über wahre Verbrechen sind mittlerweile ein eigenes Genre, und sie sind enorm erfolgreich. Beim Streaminganbieter Netflix ergänzen sie quasi das ebenfalls recht stattliche Angebot an Dokumentationen über Serienkiller wie Ted Bundy, den „Engel mit den Eisaugen“ oder spektakuläre Verbrechensfälle wie das Verschwinden der kleinen Maddie McCann. Konzentrieren sich die Dokus auf einzelne Täter, jonglieren sie stets auch auf einem gefährlich schmalen Grat: Wann schlägt die Abscheu der Zuschauer um in Faszination für diese extremen Persönlichkeiten?

Diese Gefahr umschifft „Die Schlange“ sehr gekonnt. Die in Co-Produktion mit der BBC entstandene Serie erzählt von Charles Sobhraj, Sohn eines indischen Vaters und einer vietnamesischen Mutter, aufgewachsen in Frankreich. Sobhraj beging, getarnt als Edelsteinhändler, in den 1970er-Jahren in Südostasien aus Habgier eine Reihe von Morden an jungen Rucksacktouristen. Unter deren Identität reiste er dann gemeinsam mit seiner kanadischen Freundin Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) und seinem indischen Mitstreiter Ajay Chowdhury (Amesh Edireweera) von einem Land ins andere und täuschte lange die Polizei. Bis das böse Spiel eines Tages schiefging - Sobhraj sitzt bis heute in Kathmandu im Gefängnis.

Tahar Rahim spielt diesen Kriminellen als eiskalten, erratischen und äußerst wendigen Psychopathen, der blitzschnell umschalten kann. Gerade noch der gewandte, großzügige Mann von Welt, im nächsten Moment ein Killer, der nichts dabei findet, erst in Ruhe sein weißes Hemd auszuziehen, bevor er einem jungen Mann mit einem Messer die Kehle durchschneidet. Ob er überhaupt jemals etwas für jemanden anderen empfunden hat, bleibt in den acht jeweils einstündigen Folgen der Miniserie unklar. Der dazu passende Spitzname „Die Schlange“ gibt der Serie ihren Titel, sein anderer lautet „Bikinikiller“ - einige Opfer wurden in Badekleidung gefunden.

Die Produktion zeichnet die Geschichte seiner Mordserie in einer kühnen, ineinander verschachtelten Rückblickskonstruktion nach. Vor jede Folge ist zudem die Warnung geschaltet, was man hier sehe, sei ein Drama, das inspiriert sei von wahren Begebenheiten. Einiges sei aus dramaturgischen Gründen hinzu erfunden oder geändert, alle Dialoge seien frei erfunden. Aus der nervtötenden Diskussion darum, ob eine Fiktion wie „The Crown“ das tatsächliche Leben der britischen Royals zeigt (nein, natürlich nicht), hat man gelernt bei Netflix.

Die Serie zieht ihre Spannung aus dem dramaturgischen Kniff, Sobhraj mit einem Gegenspieler zu konfrontieren. Der junge niederländische Diplomat Herman Knippenberg (Billy Howle) lässt nicht locker, als ein junges Paar aus Den Haag verschwindet und schmiedet sogar eine Art Allianz, um das Killer-Trio zu stellen. Die Skrupellosigkeit der drei wird außerdem besonders augenfällig, weil die Regisseure Tom Shankland und Hans Herbots ihnen die Naivität, Lebensfreude und Vertrauensseligkeit ihrer Opfer entgegen stellen. Oder auch: Die Aufbruchstimmung der Hippies mit ihrer Vision, eine freundlichere, bunte Welt zu schaffen gegen das abgrundtief Böse und Egozentrische Sobhraj und seiner Spießgesellen. Die grausamen Morde erspart die Regie den Zuschauern übrigens. Auch das ist ein großer Pluspunkt der Serie.

Die Schlange. Eine Staffel, acht Folgen. Anbieter: Netflix.