Sven Regener bei seinem Auftritt im Pier 2. (nordbuzz/Markus Kölven)

Gewiss, es gibt anheimelndere, lauschigere Orte für ein Konzert dieser poetisch ambitionierten Band als die prosaische Mehrzweckhalle Pier 2. Immerhin, die wesernahe Lage des Baus fügt sich trefflich zum Portfolio einer Gruppe, deren in Bremen geborener Texter und Sänger bewegten Gewässern gern und häufig empfindsame Verse à la „Verliebte geh’n ja immer an den Fluss“ abtrotzt. Fraglos, der vorige Auftritt der Combo in der Region – im vergangenen Spätsommer an der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck – wartete mit mehr Frischluft und Innovationspotenzial auf – das aktuelle Album „Schafe, Monster und Mäuse“ war just auf den Markt gekommen –; und doch: Element of Crime im Bremer Westen – das hat was, und da ging was am Freitag vor bestens besetztem Haus (wie mutmaßlich auch am Folgeabend am nämlichen Ort).

Gleichwohl: Wie wäre es – eingedenk des traditionell großen Zuspruchs bei Auftritten des 1985 gegründeten Ensembles – beim nächsten Frühlings- oder Sommer-Gig mit der Bremer Bürgerweide?

Schön ist es freilich auch, im Pier 2 dabei zu sein. Zum Auftakt des gut zweistündigen Gigs gibt es das auf die Ohren, was der spitzfindige Frontmann lokalpatriotisch korrekt mit der Redensart „Dreimal ist Bremer Recht“ umreißt: drei Lieder vom jüngsten Werk en suite. Los geht es mit dem ebenso wunderlichen wie wunderbaren Lied „Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang“. In diesem wundersam vertraut klingenden Lied heißt es: „Schön war das Leben, schlecht war die Welt, gut war die Liebe, böse das Geld.“ Es erstaunt kaum, dass die zuverlässig amüsante Website der Combo den Song als „Blaupause eines Element-of-Crime-Songs“ charakterisiert. Es schließt sich der Titelsong des Albums an, gefolgt von der ironisch besonders wertvollen Moritat „Ein Brot und eine Tüte“.

Akkordeon und Saxofon als Verstärkung für die Tour

Wiederholt tänzelt und trompetet Sven Regener, dass es eine Art hat. Vorne links zaubert Jakob Ilja filigran an der Gitarre. Zum Kernteam zählen zudem David Young (Bass) und Richard Pappik (Schlagzeug); für die Tour verstärkt haben sich die kriminell gut eingespielten Elemente mit Ekki Busch (Akkordeon) und Rainer Theobald (Saxofon).

Zu den Höhepunkten zählen die melancholisch grundierte, diesmal dezent psychedelisch unterfütterte Nummer „Nur so“ (mit Saxofon- und Trompeten-Soli) und die kernig geknarzte und instrumentierte Bremen-Hymne „Immer da wo du bist bin ich nie“. Eine Hommage an das Viertel, in der es launig heißt: „Immer wenn ich Pillen nahm / Und hinterher beim Fahrrad fahren / Im Steintor in die Rillen kam, / Gezogen für die Straßenbahn.“

Als bekämpfe er eine Massenhysterie, schwenkt auch Herr Regener bei diesem Konzert ein ums andere Mal die Arme in der Luft. Er erweist Deborah Müller und Robert Zimmermann seine Reverenz, doziert mehrfach smart über eine angebliche Himmelsmacht („Liebe ist kälter als der Tod“, „Da ist noch Liebe in dir“) – und intoniert mit seiner Band dem Vernehmen nach erstmals seit 1997 „Wer ich wirklich bin“.

Zum guten Ende gibt es gewissermaßen Hits, Hits, Hits, darunter „Weißes Papier“, „Delmenhorst“, „Schwere See“ und „Geh doch hin“. Und: Kann es einen schöneren Konzert-Kehraus geben als jenen Refrain, den „Draußen hinterm Fenster“ birgt? Nein, kann es nicht: „Und ich frage dich nicht wo du herkommst / Du sagst mir nicht wo wir sind / Wir sitzen hier fest, was auch immer geschieht / Verwirrt, träge und verliebt.“