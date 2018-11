Sind im Mai 2019 gleich für zwei Konzerte in Bremen: Element of Crime. (Charlotte Goltermann)

Am 5. Oktober erschien "Schafe, Monster und Mäuse", das neue Album der Band Element of Crime um den in Bremen geborenen Musiker und Autor Sven Regener. Nun kündigte der Bremer Tourveranstalter Koopmann Concerts die gleichnamige Tour zur Platte an, die die Band quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führt.

In Bremen sind gleich zwei Auftritte an aneinanderfolgenden Tagen geplant. Am 17. und 18. Mai 2019 wird das Quartett im Pier 2 auf der Bühne stehen. Getoppt wird dies nur durch Berlin. In der Haupstadt wird es an drei Tagen Shows geben. Weitere Auftrittsorte im Norden sind Hannover (16. Mai) und Hamburg (19. Mai). Als Vorband wird die Berliner Rockband Isolation Berlin mit dabei sein, die Anfang des Jahres bereits ein Konzert im Tower spielte.

Die Element-of-Crime-Fans aus Bremen und der Region versammelten sich erst kürzlich im beschaulichen Osterholz-Scharmbeck. Dort spielte das Quartett Anfang September ein Open-Air-Konzert vor mehr als 3000 Menschen. Eine Kritik dazu lesen Sie hier. Der Vorverkauf für die Konzerte im kommenden Jahr ist bereits gestartet. (haf)