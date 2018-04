„Reife“ und „Alter“ lauten die beiden sinnigen Untertitel des in jeder Hinsicht gewichtigen Abschlussbandes einer staunenswerten Tetralogie, die nun ihren Abschluss erfährt. Dass nun unweigerlich das Ende von Elena Ferrantes Romanzyklus über die Freundinnen Elena (genannt Lenù) und Raffaela (genannt Lila oder Lina) gekommen ist, werden Fans der neapolitanischen Saga dieser Tage zugleich zelebrieren und bedauern. Immerhin dürfte ihnen die Lektüre über die Jahre zu einer zuverlässigen Weggefährtin geworden sein – einschließlich jener obskuren Phase, in der sich sogenannte Investigativjournalisten darin gefielen, partout das Rätsel um die Autorschaft lösen zu wollen (was die Autorin partout nicht möchte).

Nun, da sich die publizistischen Stürme im Wasserglas gelegt haben, sieht man zweierlei ganz klar: Es ist selbst eingedenk der Literatur von Weltrang nicht weiter von Belang, wer sich hinter dem Pseudonym Elena Ferrante verbirgt. Von Belang hingegen ist die kostbare Geschichte einer durch Liebe, Eifersucht und andere existenzielle Affekte dynamisierten Freundschaft, die diese Schriftstellerin in ihrer autobiografisch grundierten Prosa überliefert. Eine Verbundenheit, die von der gemeinsamen Grundschulzeit bis in die jüngere Gegenwart reicht.

Nach „Meine geniale Freundin“, „Die Geschichte eines neuen Namens“ und „Die Geschichte der getrennten Wege“ nun also „Die Geschichte des verlorenen Kindes“. Geschmeidig ins Deutsche übertragen von Karen Krieger. Stimmig für den „Hörverlag“ eingelesen von Eva Mattes. Zeitgeschichtlich immens aufgeladen von Erdbeben bis Terror. Fulminanter Abschluss eines Jahrhundertwerks.