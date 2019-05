Elton John machte auf seiner Abschiedstour am Abend in Bremen Halt. (Archivbild) ( Rob Grabowski/Invision/dpa)

Die britische Musiklegende Elton John ist derzeit auf seiner letzten Welttournee. Sie dauert insgesamt zwei Jahre, den Deutschlandauftakt feierte der Künstler am Donnerstagabend in der Bremer ÖVB-Arena.

Der 72-Jährige füllte und rockte in den vergangenen Jahren die größten Hallen dieser Welt. In Zukunft will er es jedoch ruhiger angehen lassen.

Marcel Auermann, stellvertretender Chefredakteur des WESER-KURIER, hat den Auftritt vom "Rocket Man" angesehen. Seine Meinung zum Konzert und erste Reaktionen der Fans sehen Sie in unserem Facebook-Live-Video:

Eine Konzertkritik lesen Sie im Laufe des Freitags auf weser-kurier.de.