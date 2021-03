Axel Milberg in der Rolle des Kommissars Borowski (rechts) steht im "Tatort - Borowski und die Angst der weißen Männer" gemeinsam mit Joseph Bundschuh als Mario Lohse und Almila Bagriacik in der Rolle der Ermittlerin Mila Sahin vor der Kamera. (Carsten Rehder/dpa)

Ein „Tatort“ anlässlich des Weltfrauentags, in dem es um Männer geht, die Frauen hassen? Na, da hat sich der NDR ja etwas Tolles einfallen lassen. Doch halt, nicht vorschnell urteilen. Denn im neuesten Fall aus Kiel mit dem Titel „Borowski und die Angst der weißen Männer“(Sonntag, ARD, 20.15 Uhr) hat sich der Sender eines Themas angenommen, dessen Gefahr nicht zu unterschätzen ist: Dass Frauenfeindlichkeit in der rechten Szene wunderbar funktioniert, um Männer anzulocken, die bisher wenig Glück beim anderen Geschlecht hatten und dafür die Emanzipation oder Migranten verantwortlich machen. Hauptsache nicht sich selbst.

Doch einen Schritt zurück: Gerade noch schwankt die junge Meike nach einem Club-Besuch draußen auf einer Brache herum und singt Bonnie Tylers „Holding out for a Hero“ (wie passend!), da liegt sie auch schon tot auf dem Boden. Sowohl der Zuschauer als auch die Kommissare Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) ahnen schnell, dass der etwas merkwürdige Mario Lohse (Joseph Bundschuh) etwas mit der toten Frau zu tun haben könnte. Zudem vermutet Borowski einen rechten Hintergrund, nachdem er entsprechende Symbolik am Tatort bemerkt hat.

Lohse scheint Frauen nicht besonders zu mögen, hört sich online gerne die Predigten von Hank Massmann an. Der hat es sich zur Aufgabe gemacht, gegen die „Diskriminierung von Männlichkeit“ zu kämpfen und motiviert seine Anhänger dazu, sich von Frauen einfach zu nehmen, was „ihnen biologisch zusteht“. Für Borowksi und Sahin beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn Mario Lohne scheint nur ein kleiner Fisch in einem sehr großen Teich zu sein.

Mit „Borowski und die Angst der weißen Männer“ hat Regisseurin und Grimme-Preis-Trägerin Nicole Weegmann ganz ohne drastische Gewaltszenen einen spannenden und zugleich sehr beängstigenden „Tatort“ geschaffen.