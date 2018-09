In seinem neuen Album teilt Eminem ordentlich aus. (Ashley Landis)

Plötzlich war es da. Einfach so. Eminem hat in einer Nacht-und-Nebel-Aktion sein zehntes Album "Kamikaze" – man möchte fast sagen – rausgeschossen. "Habe versucht, über dieses hier nicht zu viel nachzudenken", schrieb Eminem auf Twitter. Eine Bauchentscheidung also, in der ein Fünkchen Selbstkritik mitschwingt.

Denn was hat Marshall Mathers nicht alles an Häme und Kritik einstecken müssen. Sein letztes Album "Revival" gilt als musikalisches Desaster, die guten Tage schienen endgültig vorbei – es kam einer Entmachtung des selbst ernannten Rap-Gottes gleich. Für Eminem war die Kritik reine Blasphemie, er mag das Album noch immer. Und doch kann man den Rezensenten von "Revival" nur zujubeln, denn mit ihren Verrissen und ihrer heftigen Kritik haben sie Eminem einmal mehr zu Höchstleistungen angespornt.

Die Marschroute der folgenden 45 Minuten auf "Kamikaze" wird gleich in den ersten Zeilen des Openers "The Ringer" klar: "I feel like I wanna punch the world in the fuckin' face right now" (Ich fühle mich, als ob ich der Welt jetzt gleich in die Fresse schlagen will). Eminem ist wütend, er steht mit dem Rücken zur Wand. Genau da wollen wir ihn. Da ist er am besten.

Niemand ist in den folgenden zwölf Tracks sicher. Seine große Verachtung gegenüber dem Rapbusiness und den Emporkömmlingen wird gleich in mehren Songs deutlich. Besonders die jungen Künstler aus dem sogenannten Mumble-Rap (englisch für "murmeln", einfach produzierter Rap) scheinen Eminem schon lange auf den Keks zu gehen. So imitiert er in "Not Alike" deren vermeintlich simplen Texte, indem er wahllos Dinge aufzählt, die nicht zusammenpassen ("Brain dead, eye drops / Pain meds, cyclops / Daybed, iPod / Maybach, my bach / Trainwrecks, sidewalks"). Nach unten treten schickt sich eigentlich nicht, Eminem ist das egal. Schließlich teilt er anschließend auch gegen Größen wie Die Antwoord oder Tyler The Creator aus. Der Diss gegen Letzteren schießt allerdings etwas über das Ziel hinaus und hinterlässt einen homophoben Nachgeschmack.

Im Gegenzug geht der Rapper auch auf Filmproduzent Harvey Weinstein los, dessen mutmaßliche sexuelle Übergriffe auf Frauen die MeToo-Bewegung ins Rollen brachten. Beides passt irgendwie nicht so recht zusammen. Ähnlich ambivalent verhält es sich mit der Tirade gegen Donald Trump und Mike Pence, die kurz darauf mit einer Breitseite gegen Journalisten ad absurdum geführt wird. Ja, Eminem war schon immer eine zerrissene Gestalt, das wird auch auf "Kamikaze" deutlich.

Viel besser gefällt er da in der nachdenklichen und selbstkritischen Rolle. In "Stepping Stone" umreißt er die Geschichte seiner Crew D12: Es wurden Fehler auf beiden Seiten gemacht, Dinge gesagt, die nicht so gemeint waren. Spätestens mit dem Tod von D12-Mitglied Proof im Jahr 2006 sei die Gruppe dann auseinandergefallen. Er habe seine Crew nie als Sprungbrett für seine Karriere missbrauchen wollen, heißt es im eingängigen Chorus. Es ist der Höhepunkt des Albums, fast schon eine Hymne der Selbsterkenntnis.

Mit seinem Überraschungsalbum "Kamikaze" manifestiert Eminem seinen Status als Nonplusultra in Sachen Technik und Inhalt einmal mehr. Es bleibt zu hoffen, dass er sich den Albumtitel nicht zu sehr zu Herzen nimmt und in Zukunft wieder in den Flieger steigt. Dann aber bitte ohne Revival.

Weitere Informationen

"Kamikaze" von Eminem, UMGRI Interscope, Produziert von Dr. Dre und Eminem.