Goldglänzend liegt die blonde Locke der kleinen Hildegard Schlicht in einem Schaukasten im Deutschen Auswandererhaus. Sie wird das kleine Büschel Haare wohl kaum vermisst haben, als ihre Eltern es ihr 1914 abschnitten. Für ihren Vater August hingegen war dieses kleine Andenken mehr als sechs Jahre lang ein unverzichtbarer Anker, eine winzige Verbindung zur Heimat, die einzige Möglichkeit, seiner Tochter ein bisschen näher zu sein. Denn es sollten Jahre vergehen, bevor er sie und seine Frau Tony wiedersehen durfte.

Währenddessen im Nebenraum: Keine Locke im Schaukasten. Nur zwei Stühle stehen im ansonsten fast leeren schwarzen Raum, von der Decke hängen zwei große schwarze Brillen. Wer sie aufsetzt, wird in eine völlig neue Welt gebeamt. Quasi in den Kopf von August Schlicht und dessen Erinnerungen an einen schönen Familienurlaub am Strand, das dabei entstandene Familienfoto und seine Tochter Hildegard mit ihren süßen blonden Locken.

„Ihr werdet wieder zu Hause sein, ehe noch das Laub von den Bäumen fällt“, versprach Kaiser Wilhelm II. Anfang August 1914 den Männern, die für Deutschland in den Krieg zogen. Doch für viele von ihnen erwies sich dieser Satz des Kaisers als leeres Versprechen. Rund zwei Millionen deutsche Soldaten fielen im Ersten Weltkrieg, mehr als doppelt so viele wurden verletzt und mehr als eine Million landete in Kriegsgefangenschaft. So auch der Hamburger Zahnarzt August Schlicht. Sechs Jahre lang ist er in russischer Gefangenschaft. Erst 1921, drei Jahre nach Ende des Krieges, kann er nach Hause reisen und seine Familie endlich wieder in die Arme schließen.

Vergangene Tage

Das Deutsche Auswandererhaus erzählt nun seine Geschichte in dem Ausstellungsexperiment "Kriegsgefangen. Ohnmacht. Sehnsucht 1914 - 1921". Dabei greifen die Museumsmacher zu Mitteln, die man im Museum bisher noch selten findet: Neben der analogen Präsentation diverser nachgestellter Requisiten sowie Originalfotografien und Briefen der Familie Schlicht hat der Museumsbesucher in der neuen Schau auch die Möglichkeit, Teile der Geschichte um die Hamburger Familie digital per Virtual Reality zu erleben.

Unter den emotionalen Schlagworten "Sehnsucht" und "Ohnmacht" erfährt der Besucher – jeweils virtuell auf der einen Seite, analog nebenan –mehr über die Zeit, in der die Familie getrennt war, die Briefe, die August seiner Frau schrieb, seine Sehnsüchte, seine Hilflosigkeit. Schon im ersten Raum der Ausstellung wird der Besucher emotional – und analog – auf das eingestimmt, was noch kommt.

Er betritt eine Art Wohnzimmer, das so oder so ähnlich auch das Heim der Familie Schlicht in Hamburg gewesen sein könnte. Ein Heim, in dem die Familie viele gemeinsame Stunden verbrachte, mit Musik aus dem Grammophon, bevor der Krieg dem Glück dazwischenfunkte. Nun kommt das Setting eher düster daher, verlassen.

Eine Staubschicht auf dem großen Bücherregal im Zentrum des Raumes bestärkt das Gefühl, dass die schönen Zeiten längst vergangen sind. Eine massive Standuhr in der Ecke des Raumes tickt leise vor sich hin, wird in ihrer Bedrohlichkeit nur noch von dem leisen Grollen des Krieges übertönt, das im Hintergrund zu vernehmen ist, sowie von einem rauen Krächzen der Krähen, die dieses Heim zu übernehmen drohen.

Der Besucher lernt die Familie kennen, baut eine Beziehung zu ihr auf, beginnt, durch die Auszüge aus den Briefen und die Fotos des glücklichen Familienlebens zu begreifen, wie schlimm die Jahre der Trennung gewesen sein müssen – für diese so wie für unzählige andere Familien. Erst nach diesem Einstieg beginnt das eigentliche Experiment: analog versus digital.

Man habe lange überlegt, was man mit der Einführung digitaler Elemente im Museum erreichen wolle, sagt Museumsdirektorin Simone Eick. Rund drei Jahre habe die Ausarbeitung des Projektes gedauert, schließlich gebe es dabei auch viele ethische und datenschutzrechtliche Fragen zu klären. Schnell sei man sich allerdings einig gewesen, dass der Einsatz von virtueller Realität keinen Gaming-Faktor haben soll.

Projekt wird wissenschaftlich begleitet

"Es geht dem Museum bei dem Experiment unter anderem darum herauszufinden, welche Inhalte sich besser digital und welche sich besser analog erzählen lassen", sagt Eick. "Auch, um zu sehen, wie wir die Dauerausstellung vielleicht irgendwann dementsprechend umbauen können". Um dies herauszufinden wird das Projekt wissenschaftlich begleitet, und interessierte Besucher werden anonym zu ihren Erfahrungen vor und nach dem Ausstellungsbesuch befragt – auf inhaltlicher genau wie auf emotionaler Ebene.

Das Auswandererhaus ist einer von bundesweit sechs Partnern beim von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien geförderten Projekt "museum4punkt0 – Digitale Strategien für das Museum der Zukunft", bei dem modellhaft innovative Anwendungsmöglichkeiten digitaler Technologien im Museum erprobt werden sollen.

Später sollen im Idealfall auch andere Häuser von den Erkenntnissen profitieren. Das Ausstellungsexperiment im Auswandererhaus ist Teil dieses Projekts, genau wie ein bereits in der Vergangenheit gestartetes Portal mit Online-Befragungen. Außerdem ist laut Eick noch für dieses Jahr ein "Familien-Portal" geplant, eine geschützte Plattform, auf der Leute ihre für das Haus spannende Familiengeschichte erzählen können.

Bewahren der eigenen Werte

Die Plattform soll den Besuchern eine gesteigerte Partizipation ermöglichen und gleichzeitig dem Museum helfen, Kontakt zu noch mehr Menschen mit interessanter Familiengeschichte aufzubauen. "Unser Haus lebt von den Geschichten, die uns Nachfahren übermitteln", sagt Eick. "Je mehr wir davon haben, desto besser können auch wir von der Aus- und Einwanderung erzählen."

Doch erst einmal stehen bis Ende November das Ausstellungsprojekt und die dabei gesammelten Besucherrückmeldungen im Fokus des Interesses. Und wenn die Befragung ergibt, dass die virtuelle Realität besser ankommt als reale Objekte mit Geschichte?

"Experimente wie dieses sollten nicht dazu führen, dass Museen infrage gestellt werden", sagt Eick. Es sei eine Aufgabe des Museums, aufzuzeigen, dass Geschichte auch immer etwas mit dem Bewahren der eigenen Werte zu tun hat und dass reale Gegenstände Geschichte transportieren. "Wenn die Technik hilft, geschichtliche Objekte wieder interessanter zu machen, ist sie im Museum durchaus legitim".

