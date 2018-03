Ernste Erinnerungsarbeit: Birigt Wehyes Werk „Madgermanes“ arbeitet die Geschichten der mosambikanischen Vertragsarbeiter in der DDR auf. (Christina Kuhaupt)

Gewissermaßen zum Grundwissen über den deutschen Osten gehört ja die Annahme, dass Fremdenfeinde dort auch deshalb erfolgreich sind, weil es im Osten nie Fremde gegeben hat. Es heißt dann oft: Schon in der DDR ist der Fremdenfeind gut abgeschirmt gewesen vor Fremden. Vergessen wird dabei, dass nicht nur Geflüchtete aus Südamerika in der DDR lebten, sondern auch zehntausende Mosambikaner.

Als Vertragsarbeiter waren sie Anfang der 80er-Jahre ins sozialistische Schwesterland gekommen. Den größten Teil ihres Lohnes strich der afrikanische Staat ein. Und als die DDR Geschichte war und die ersten Flüchtlingsheime brannten, mussten sie zurückkehren in ein Land, das ihnen fremd geworden war. So richtig hat sich lange niemand für ihr Schicksal interessiert.

Die „Madgermanes“, wie sie in Afrika genannt werden, eine Wortschöpfung aus „Mad Germans“ und „Made in Germany“, waren vergessene Zeitgeschichte. Bis Birgit Weyhe ihre Biografien in einer berührenden Erzählung über Heimat und Entwurzelung aufarbeitete. Das hat sie nicht mit einem Dokumentarfilm gemacht, nicht mit einer Reportage oder einem Roman. Die Hamburgerin recherchierte diese deutsch-afrikanische Episode über Monate, flog immer wieder nach Mosambik, sprach mit den Betroffenen. Und dann zeichnete sie einen Comic. Bitte was, einen Comic? Ernste Erinnerungsarbeit mit Sprechblasen und Pfiff-Pfaff-Peng?

Darjush Davar hört solche Fragen ständig. „Die Deutschen halten Comics oft immer noch für amerikanische Kinderheftchen, Micky Maus, Donald Duck, so etwas eben.“ Comic-Klischeehölle Deutschland, Darjush Davar versucht, das zu ändern. Deswegen kuratiert er seit 2014 die Wanderausstellung „Die besten deutschen Comics“. Sie zeigt die Werke der Gewinner des Max-und-Moritz-Preises, der wohl wichtigsten Auszeichnung für grafische Literatur im deutschen Raum.

Mit dabei im Wall-Saal der Bremer Zentralbibliothek, wo die Ausstellung nun bis zum 21. April Halt macht, ist auch Birgit Wehyes „Madgermanes“. Mit Arbeiten wie ihren will Davar ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Eine „Nabelschau der deutschen Comicszene“ soll seine Ausstellung sein, „bloß nicht zu museal“, eher ein Making-of zu den Werken.

Davar zeigt Fotos von den Schreibtischen der Zeichner und Autoren, wie sie arbeiten, vom Original zum gedruckten Band. Mangas, Graphic Novels, klassische Comics stehen dabei wie selbstverständlich nebeneinander. Und dann sind da so Geschichten wie etwa die von Barbara Yelin. Sie erzählt von „Irmina“, einer modernen, mutigen Frau, die ausbrechen will aus dem Mief ihres vorgezeichneten Lebens und 1934 alleine nach England geht, sich gegen die Konventionen in einen dunkelhäutigen Oxfordstudenten aus Barbados verliebt und letztlich doch als Mitläuferin mittendrin landet im Nazi-Deutschland.

„Wenn die Leute hier rausgehen und merken, was für ein vielfältiges, gewichtiges Erzählmedium Comics sind, bin ich glücklich", sagt Darjush Davar. Er will wirklich nicht klagen, aber eigentlich, findet er, ist das mit den Comics in Deutschland ja schon ein Jammer. Wenn er an Frankreich oder Belgien denkt, an die Talkshow-Auftritte der Comic-Zeichner, dann bekommt er „gleich ganz feuchte Augen“. Dort, sagt Davar, sind Comics Kulturgut, eine Kunstform eben. „Hier fehlt diese Wertschätzung noch.“

Leben kann hier kaum wer von seiner Arbeit als Zeichner. Und das, obwohl Comics in Deutschland sozusagen erfunden wurden, sagt Davar. Wilhelm Busch, Urvater des Comics, Max und Moritz die große Blaupause, so sieht er das. Darjush Davar will weitermachen mit seiner Ausstellung. So lange, sagt er, "bis irgendwann auch mal deutsche Comic-Zeichner wie Birgit Weyhe selbstverständlich in TV-Talkshows rumsitzen."