Das horrende Debüt des US-Filmemachers David Lynch entstand 1977. Nun ist es ansehnlich restauriert worden. Der Verstörungsvirtuose verdingte sich dabei als Regisseur und Produzent, Drehbuchautor und Tontüftler in Personalunion. Stanley Kubrick zählte „Eraserhead“ zu seinen Lieblingsfilmen. Schon der Schwarzweißbilder wegen, die sehr viel zum Ekelfaktor und noch mehr zur surrealen Anmutung des Werks beitragen. Erzählt wird die beklemmende Geschichte eines Mannes, der ein – vorsichtig formuliert – merkwürdiges Baby hat, das sich überdies als Schreikind entpuppt. Überhaupt ist der gespenstische Sound in hohem Maß für die aparte Atmosphäre verantwortlich, die in mancher Hinsicht Motive und Stimmungen späterer Lynch-Filme vorwegnimmt.

Weitere Informationen

Eraserhead. 89 Minuten. Label: Studiocanal.