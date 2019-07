Holzbretterzaun und Stacheldraht am ehemaligen Straflager Perm 36, das bis 1989 von der Sowjetunion als Gefängnis für Dissidenten und andere Häftlinge benutzt wurde. Die Anlage dient heute als Gulag-Museum. (Matthias Tödt)

Zeugnisse des Gulag versammelt und deutet Renate Lachmann, emeritierte Professorin für slawische Literaturen und allgemeine Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz. Die Philologin, die unter anderem durchaus breitenwirksame Texte zur Fantastik und zur Rhetorik vorgelegt hat, schließt mit dieser spannenden Studie an von ihr veröffentlichte Texte zum kulturellen Gedächtnis an. Gewidmet ist das Buch, das in eleganter Wissenschaftsprosa daher kommt, dem Andenken ihres Lebensgefährten Thomas Luckmann. Der Soziologe war 2016 verstorben.

Lachmann analysiert in detaillierten Lektüren Lagerberichte, die vornehmlich aus den 60er- und 70er-Jahren stammen, mithin aus einer Zeit, bevor die Aufarbeitung des Gulag durch Menschenrechtsorganisiationen wie Memorial anhob. Dabei unterscheidet die Autorin zwischen Textsorten wie Tagebuch und Autobiografie, Erzählung und Roman, um den Gestus des Dokumentarischen und des Literarischen tunlichst trennscharf zu bestimmen. Dabei gibt es, was die Themen der Überlebenden anbelangt, kaum Diskrepanzen zwischen Rekonstruktion und Fiktionalisierung des Lageralltags. Immer geht es um inhumane Bedingungen, sadistisches Personal, Zwangsarbeitsabläufe und den Zusammenhalt der Internierten. In ihrer respektvollen Interpretation der Überlieferung legt Lachmann viel Wert auf die Abgründe, die sich zwischen dem Wunsch nach Verschriftlichung und der Unfassbarkeit des Geschehenen auftun. Es ist diese „Diskrepanz zwischen Erleben und Beschreiben“, die diese Untersuchung anrührend und unverzichtbar macht.

Weitere Informationen

Renate Lachmann: Lager und Literatur

konstanz university press.

503 Seiten, 39,90 €.