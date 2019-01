Für ihr Buch "Die Gedächtnislosen" wurde die Journalistin Géraldine Schwarz mit dem European Book Prize geehrt. (Secession-Verlag)

Géraldine Schwarz: Ich glaube, dass die Fähigkeiten, sich zu erinnern und Verantwortung zu übernehmen, das Fundament einer fest in der Gesellschaft verankerten Demokratie bilden. Ich bin in Deutschland und Frankreich aufgewachsen, und dieser Sinn für die individuelle Verantwortung der Menschen ist mir in Deutschland besonders aufgefallen. Bis es soweit war, hat es lange gedauert. Nach dem Krieg herrschte Gedächtnislosigkeit, niemand wollte Verantwortung übernehmen. Erst ab den 60er-Jahren hat sich das langsam geändert. Die Entwicklung danach war geradezu beispielhaft – weil die Deutschen anerkannt haben, dass ein Großteil der Gesellschaft das Dritte Reich unterstützt oder zumindest geduldet hat. Sich das einzugestehen, hat dazu beigetragen, Fragen zu stellen: Wie wird man zum Täter? Wie zum Mitläufer? Diese Reflexion fördert die Wachsamkeit.

Da, wo diese Aufarbeitung nicht oder erst sehr spät stattgefunden hat, haben die Populisten heute mehr Erfolg. In Italien oder in Österreich zum Beispiel – zwei Länder, in denen Rechtspopulisten an der Regierung sind. Das ist kein Zufall.

Ja. Ich glaube, eine Demokratie ist nur reif, wenn sie auf der Konfrontation mit der Vergangenheit beruht. Wenn sie die Fakten anerkennt und akzeptiert. Eine Gesellschaft, die ihre Vergangenheit glorifiziert, lernt nicht dazu; sie darf nicht nur das Gute, sie muss auch die Schatten sehen. Es ist absurd zu sagen, dass die Beschäftigung mit der Vergangenheit eine Last ist. Ganz im Gegenteil, sie ist ein Gewinn; ein Gewinn an Erfahrung, die uns dabei hilft, in zukünftigen Krisen besser zu reagieren.

Auf jeden Fall. Den Anstoß gegeben hat der wachsende Erfolg von autoritären Modellen, auch außerhalb Europas: in Russland, in den USA, in Brasilien. Das immer größere Misstrauen gegenüber der Demokratie. Ich hatte den starken Drang, mich zu äußern. Ich habe den Eindruck, dass wir dabei sind zu vergessen, wie es vorher war, vor der Demokratie. Da war nicht alles besser, wie so oft gesagt wird – da war alles schlimmer. Ich möchte diesen Gedächtnisschwund aufhalten. Als Deutsch-Französin bin ich in einem aufgeklärten Europa aufgewachsen. Mir war immer klar, dass die Errungenschaften und Werte, von denen wir so sehr profitieren – Frieden, Demokratie, Freiheit – ganz stark davon abhängen, ob wir uns erinnern können. Und wie gut wir das können.

Populistische Parteien wollen mit geschichtsrevisionistischen Aussagen wie dieser ein Vakuum schaffen, eine neue Identität erzwingen und die Menschen desorientieren. Auch hier ist es wichtig, die Fakten lebendig zu halten. Man lässt sich eher manipulieren, wenn man sich seiner Identität nicht sicher ist. Und seine Identität kennt nur, wer seine Geschichte kennt. Es ist wichtig, dass die Menschen wissen, woher sie kommen, und wie die Gesellschaft, in der sie leben, aufgebaut wurde. Denn ja, sie musste aufgebaut werden. Sie ist keine Selbstverständlichkeit.

Ja. Mir war wichtig, verschiedenen Spuren zu folgen. Es gibt die kollektive Erinnerung, die wir in der Schule kennen lernen, in Büchern oder Filmen. Aber es gibt auch persönliche Erinnerungen, Familienerinnerungen. Ich wollte diese Fäden zusammenweben, weil ich glaube, dass man sich immer eher mit Menschen und ihren Gedanken identifizieren kann. Meine persönliche Geschichte erschien mir deshalb interessant, weil meine deutschen Großeltern weder Verbrecher noch Helden des Widerstands waren. Sie waren Mitläufer. Mein Großvater aus Opportunismus, meine Großmutter wohl aus Konformismus. Ich glaube, dieses Mitlaufen spiegelt viel eher die Gesellschaft wider, als es Extremfälle tun. Und weil sie, meine Großeltern, in gewisser Weise so menschlich sind, kann man sich auch heute noch mit ihnen identifizieren. Und das wiederum bietet die Chance, sich zu fragen, wie man selbst heute handeln würde.

Wenn wir an den Holocaust erinnern, gedenken wir vor allem der Opfer. Und natürlich ist das sehr wichtig. Wir sollten uns aber auch immer wieder selbst daran erinnern, dass wir es geschafft haben, totalitäre Regime zu besiegen und Demokratien aufzubauen, im Westen wie im Osten. Ich weiß nicht, was positiver ist als das.

Zur Person

Géraldine Schwarz (44)

ist eine deutsch-französische Journalistin, Autorin und Dokumentarfilmerin. Für ihr Buch „Die Gedächtnislosen“ erhielt sie im Dezember den European Book Prize. Die gebürtige Straßburgerin lebt in Berlin.

Weitere Informationen

Géraldine Schwarz liest am 23. Januar um 19 Uhr im Institut français auf Deutsch aus ihrem Buch. Der Eintritt ist frei.