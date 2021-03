In "Miss Merkel", dem neuen Roman von David Safier, wird Angela Merkel nach ihrem Renteneintritt zur Hobby-Detektivin in der Uckermark. (Oliver Kurth)

Es ist das Jahr 2022. Nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin hat sich Angela Merkel in die wohlverdiente Rente verabschiedet und ist mit ihrem Ehemann Joachim – Achim – Sauer in die beschauliche Uckermark gezogen, so, wie sie es ihm versprochen hat. Dort backt sie jeden Tag Kuchen, und das Paar hat sich einen Mops angeschafft, den Angela Putin getauft hat – sie ist es schließlich bereits gewohnt, sich um dessen Mist zu kümmern. Lediglich ihr Personenschützer Mike erinnert noch daran, dass es keine ganz gewöhnliche Seniorin ist, die sich hier auf dem Land niedergelassen hat.

So beginnt das neue Buch „Miss Merkel“ des Bremer Erfolgsautors David Safier. Und wie der Titel Krimifans schon verrät, bleibt Angelas neues Leben nicht lange so beschaulich wie es anfangs scheint. Die Ex-Kanzlerin hat sich fest vorgenommen, sich in ihrer neuen Heimat Kleinfreudenstadt unters Volk zu mischen, vielleicht ja sogar eine Freundin zu finden. Denn das ist in den vergangenen Jahrzehnten mehr als zu kurz kommen. Da kommt es ihr sehr gelegen, dass schon einige Wochen nach ihrem Umzug ein Fest auf dem Schloss der Stadt geplant ist, zu dem sie der Schlossherr, Philipp von Baugenwitz, sogar persönlich einlädt. Achim, der von seiner Frau liebevoll Puffel genannt wird, hat zwar wenig Lust auf das Fest, aber auch ebenso wenig zu sagen.

Angela lernt eine Obstverkäuferin kennen, die auch Angela heißt, die schwangere Stadtführerin Marie, Katharina von Baugenwitz, Ex-Frau des Schlossherren, deren freche Teenager-Tochter Pia und seine aktuelle Lebensgefährtin Alexa von Baugenwitz. Ob da wohl eine potenzielle beste Freundin dabei ist? Dieser Gedanke rückt in weite Ferne, als der Schlossherr plötzlich tot in seinem Weinkeller gefunden wird. Alles deutet auf einen Selbstmord hin, nur Angela ist sich sicher, dass hier jemand nachgeholfen hat. Und wie Quantenchemiker Achim einmal ausgerechnet hat, hat seine Frau in 81,4 Prozent aller Fälle Recht. Da ihr allerdings außer ihrem Ehemann niemand glaubt und auch der lokale Polizeichef wenig Lust hat, Angelas Mordverdacht nachzugehen, bleibt der Neu-Rentnerin nichts anderes übrig, als der Sache selbst nachzugehen.

David Safier, dessen Romane, wie „Mieses Karma“, „Plötzlich Shakespeare“, „Jesus liebt mich“ und „Happy Family“ Millionenauflagen erreichten und zum Teil verfilmt wurden, beweist mit „Miss Merkel“ einmal mehr dass es ihm an einem nicht mangelt: An unglaublich witzigen, unkonventionellen Romanideen, die leicht zu lesen aber gar nicht so leicht aus der Hand zu legen sind.

David Safier: Miss Merkel. Kindler Verlag, Hamburg. 320 Seiten, 16 €.