Der Großmeister des Kleinen: Rainald Grebe kommt mit angestammtem Indianer-Kopfputz nach Worpswede. (dpa)

Rainald Grebe wohnt jetzt in der Uckermark. Das könnte man zunächst nicht weiter bemerkenswert finden, schließlich schickt sich die Flucht aufs Land unter Großstädtern wieder. In Teilen der Berliner Bohème gilt Ackerbau in der brandenburgischen Einöde mittlerweile als erstrebenswerter Idealzustand. Dass es nun Rainald Grebe, verantwortlich für den wohl schönsten Abgesang auf das große Brandenburg-Nichts, in die Ost-Provinz gezogen hat, ist natürlich dennoch eine Nachricht.

Vor gut einem Jahrzehnt wurde der Liedermacher und Kabarettist bekannt, als er mit seiner Anti-Hymne über ein Brandenburg spottete, in dem, so Grebe, drei Nazis auf dem Hügel stehen und keinen zum Verprügeln finden, wo alles eher Schlecker als Chanel, eher Lidl als Lafayette ist. Seit etwa einem Jahr hat dieser Rainald Grebe nun ganz offiziell einen festen Wohnsitz „irgendwo da oben zwischen Prenzlau und Boitzenburg“. Also genau dort, wo er einst Achim Menzel Autohäuser einweihen, 17-jährige Autofahrer gegen Bäume gurken und Bisamratten durch Freibäder kriechen wähnte. Warum, bitte, das? „Ich will dort einfach nur verschwinden“, ließ Grebe wissen. Und das hat natürlich viel damit zu tun, wie so ein Abend mit ihm – etwa an diesem Sonntag in der ausverkauften Music Hall in Worpswede – läuft.

Rainald Grebe ist kein Abstandhalter. Wenn er mit seinem Indianer-Kopfputz vor dem Klavier steht, ist das mehr als ein komischer Kunstgriff. Schon 2010 sagte er gegenüber der "taz": "Ich veröffentliche auf der Bühne meine Widersprüche, inszeniere meine Biografie. Deswegen ist das Bedürfnis, die Tür zuzumachen, weg von allem zu sein, auch immer wieder so groß bei mir." Und nun also Brandenburg als gelebter Widerspruch. So ist es ja schon immer bei Grebe, nie steht er über den Dingen, die er in seinen Drei-Minuten-Wahrheiten besingt.

Wenn er etwa das Bionade-Bürgertum seziert, die mit dem Manufactum-Katalog auf dem Nachttisch, dann klagt er auch sich selbst an. Seine Stücke, auch die seines aktuellen Programms „Das Elfenbeinkonzert“, sind nie nur Klamauk, meist arbeiten sie sich auch am Zeitgeist ab. Rainald Grebe wildert in Widersprüchen zwischen Nonsense und Nachdenklichkeit. Ernsthafte Komik, voll absurder Brüche, als Plädoyer für den Zweifel, für das Verwirrspiel.

Grebe ist ein Großmeister des Kleinen. Die Einzeiler seiner "neuen Volkslieder" wirken so sprunghaft und abrupt aneinander geschnitten, als erfinde er sie im Moment des Vortrags. "Dadaist der Kleinkunst-Szene" wird er deshalb genannt, was natürlich gleich wie eine doppelte Beleidigung klingt. Dabei liegt im Ungefähren ja gerade das Geheimnis von Grebes Komik. Dass man nie weiß, woran man bei ihm ist. Was nun ernst und was ironisch, komisch oder traurig, was Tatsache und was erfunden ist.

Grebe ist kein plumper Pointen-Prescher, eine nach der anderen, aufeinander aufbauend, wie man das sonst vom Kabarett kennt. Im aktuellen Programm arbeitet er sich ab an allem und nichts, am Wesen der Volksmusik, am digitalen Wandel, roter Faden ist das Durcheinander. Und so erzählt so ein Abend mit Grebe immer auch davon, wie auf deutschen Bühnen viel zu selten erzählt wird.