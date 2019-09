Bjoern Pfarr ist Kopf und Herz des Reeperbahn-Festivals. (Rieka Anscheit)

Hamburg. Wenn es in Hamburg einen Mann gibt, der weiß, welche neuen Bands gerade angesagt sind, dann ist das Björn Pfarr. Er ist Programmleiter des Reeperbahn-Festivals, Europas größtem Clubfestival. Künstler wie Ed Sheeran, Tom Walker und zuletzt Lewis Capaldi standen dort schon auf der Bühne, bevor sie internationalen Ruhm erlangten. „Pro Jahr bekommen wir 4000 bis 5000 Einsendungen“, so Pfarr. „Ich selbst höre mir bestimmt 1000 Bands an.“ Bei der 14. Ausgabe des Festivals, das vom 18. bis zum 21. September stattfindet, erwarten die Besucher rund 600 Konzerte von 430 Künstlern in 70 verschiedenen Clubs und anderen Locations in und um St. Pauli.

Während das Reeperbahn-Festival in der Vergangenheit einfach angefangen hat, gibt es dieses Jahr erstmals eine für alle Besucher zugängliche Eröffnungsgala. „Doors Open“ heißt die neue Auftaktveranstaltung, die am ersten Festivaltag im Stage-Operettenhaus stattfindet. „Früher galt der NDR 2-Abend immer als inoffizielle Eröffnung, aber da gab es nicht mal eine Rede“, so Pfarr. „Durch die neue Gala soll das Festival noch mehr Strahlkraft entwickeln.“

Durch den Abend führen werden Ray Cokes und Charlotte Roche. Sie werden nicht nur die sechs Nominierten für den festival-eigenen Nachwuchspreis namens „Anchor“ vorstellen, sondern auch die Jury, in der unter anderem die Produzenten-Legenden Bob Rock und Tony Visconti, Beatsteaks-Sänger Arnim Teutoburg-Weiß und die Sängerinnen Peaches und Kate Nash sitzen. Natürlich gibt es auch Live-Musik, und zwar von der kanadischen Sängerin Leslie Feist sowie Dope Lemon. Beide werden im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung ein ausverkauftes Konzert im Operettenhaus spielen.

Dope Lemon ist das psychedelisch angehauchte Soloprojekt des australischen Singer-Songwriter Angus Stone, der gemeinsam mit seiner Schwester Julia seit vielen Jahren sehr erfolgreich Musik macht. Er ist nur einer von insgesamt 17 Künstlern und Bands aus Down Under, denn Australien ist dieses Jahr Länderschwerpunkt des Reeperbahn-Festivals. Auf drei Bühnen können Besucher am Freitag im Molotow die hoffnungsvollsten Newcomer aus Australien erleben. Pfarrs Tipps: Die Rock-Band Mid City, die im März durch den Podcast von Olli Schulz bereits zu einem kleinen Internetphänomen wurde, Rapper Dobby, dessen Wurzeln bei den Aborigines und auf den Philippinen liegen, Rock/Pop-Künstlerin Ali Barter und die Indie-Band Press Club.

Newcomer stehen beim Reeperbahn-Festival im Mittelpunkt, doch auch in diesem Jahr werden sie um einige etablierte Künstler ergänzt. „Die Konzerte in der Elbphilharmonie muss man einfach hervorheben – nicht wegen der Elphi, sondern weil es sich um Werkuraufführungen handelt“, so Pfarr. Zum einen tritt dort die dänische Band Efterklang auf, die von dem für seine barocken Instrumente bekannten Ensemble B.O.X und einem Chor aus dem Personal der Elbphilharmonie begleitet wird. Eine weitere Werkuraufführung gibt es von der schwedischen Sängerin Anna Ternheim, die erstmals mit dem Kaiser-Quartett kollaboriert.

Zu den weiteren Höhepunkten des Festivals gehören Konzerte im Michel von Aurora und Mighty Oaks sowie der Auftritt des irischen Songwriters Dermot Kennedy. Allerdings wird keineswegs nur Pop im weitesten Sinne gespielt. „Wir haben auch ein paar tolle Klassik-Konzerte sowie Weltmusik-Künstler aus Afrika und dem Nahen Osten wie Aziza Brahim oder Tamikrest und Tshegue“, so Pfarr. Hip-Hop-Fans kommen bei den Rap-Abenden am Donnerstag und Freitag im Moondoo auf ihre Kosten, und wer mal etwas ganz anderes erleben möchte, kann sich im Planetarium das audiovisuelle Projekt „Ekki Hugsa 360°“ des isländische Multiinstrumentalisten Ólafur Arnalds anschauen.

Über die Musik hinaus gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Kunstprogramm: Auf Heiligengeistfeld entsteht ein Künstlerdorf aus ehemaligen Seefracht-Containern, der Arts Playground. Ausstellungen und 3D-Collagen, Bilder und Bewegtbild, interaktive Installationen widmen sich dem Fokus „Die Stadt und ihre Räume“. Dazu gehört die VR-Installation „A Symphony Of Noise – inspired by Matthew Herbert“ sowie die Fotoausstellung „Fantasies 40 Plus“: Für den Fotografen Dennis Dirksen warf sich Bestseller-Autor Heinz Strunk in erotische Posen.

Zur Sache

Keychange beim Reeperbahn-Festival

2017 wurde von der britischen „PRS for Music Foundation“ die Initiative Keychange zur Gleichstellung der Geschlechter in der Musik vorgestellt. Das Reeperbahn-Festival ist Mitbegründer und übernimmt ab 2019 die Leitung der europäischen Initiative, die von der EU Kommission mit 1,4 Millionen Euro bis 2023 ausgestattet wurde. Ziel ist es, nicht nur im Live-Bereich, sondern auch in der Musikwirtschaft hinter den Kulissen ein ausgeglichenes Geschlechter-Verhältnis zu erreichen. Für Branchenbesucher stehen diverse Panels zur Gender-Balance auf dem Programm. Schon jetzt bestehen etwa 40 Prozent aller beim Reeperbahn-Festival auftretenden Acts aus Frauen.