Hauptkommissar Jens Stellbrink ermittelt im Tatort "Mord ex Machina". (SR/Manuela Meyer)

Na, da ist doch alles klar: Sebastian Feuerbach (Nikolai Kinski) rast mit seinem Auto von einer Brücke in den Abgrund, in voller Fahrt. Kommissar Jens Stellbrink (Devid Striesow in seinem vorletzten Auftritt in einem "Tatort" des Saarländischen Rundfunks) könnte den Fall als Selbstmord zu den Akten legen. Doch dann findet er einen blutigen Fingernagel im Wageninneren. Den hat der Anwalt sich abgebrochen, als er versucht hat, sich aus dem Auto zu befreien. Und überhaupt, das Auto: Das ist ein "Erlkönig", ein noch nicht marktreifer Prototyp, mit dem es möglich ist, einen Menschen komplett digital zu überwachen.

"Mord ex Machina" heißt die erste "Tatort"-Folge des neuen Jahres (Montag, 1. Januar, 20.15 Uhr, ARD), die stärker im weltweiten Netz spielt als auf den Straßen Saarbrückens. Regisseur Christian Theede hat sich für das Drehbuch der Autoren Hendrik Hölzemann und David Ungureit ein cooles Setting ausgedacht, das sich eher an Streaming-Serien wie "Dark" orientiert denn an der üblichen öffentlich-rechtlichen Fernsehästhetik.

Trotzdem will in dieser Folge keine richtige Spannung aufkommen, weil die Figuren zu holzschnittartig geraten sind und man ziemlich schnell eins und eins zusammenzählen kann. Da gibt es die Hackerin Natascha (Julia Koschitz), den skrupellosen Chef einer Datenverarbeitungsfirma namens Victor Rousseau (Steve Windolf) und ein Natascha höriger Psychopath (Anton Spieker). Und natürlich die böse neue Welt der allumfassenden digitalen Kontrolle. Ein mittelmäßiger Start in 2018.