Carolin Kebekus geht mit ihrem neuen Programm "PussyNation" auf Tour und macht dabei auch in Bremen Halt. (Moritz „Mumpi“ Kuenster)

Carolin Kebekus: Ich glaube, da ist noch jede Menge Konkurrenz. Vor allem Kolleginnen gibt es jede Menge, die leider noch nicht viele Leute kennen, weshalb sie in diesen Kategorien noch nicht vertreten sind. Aber ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich das ändern.

In den letzten Jahrzehnten gab es wenig Vorbilder. Ohne Gabi Köster oder Anke Engelke wäre auch ich nie auf die Idee gekommen, dass Comedy auch ein Beruf sein kann. Ich musste das sehen und von diesen Kolleginnen vorgelebt bekommen. Mittlerweile gibt es mehr Vorbilder, was zur Folge hat, dass bei Mixed-Shows und Open-Mic-Abenden immer mehr Frauen sind. Also: Da ist viel Nachwuchs in Planung.

Weil es mich als Frau ja selbst betrifft. Ich bin dem genauso ausgesetzt wie jede andere Frau. Mich nervt es einfach, wenn man ständig kleingeredet wird. Wenn ich höre, dass jetzt alle Männer so verunsichert seien wegen MeToo, regt mich das wahnsinnig auf. Können wir uns nicht einfach darauf einigen, dass alle gleich behandelt werden? Dass man jedem mit Respekt begegnet? Das fänd ich schon schön. Und es macht mir Spaß, solche Themen auf die Bühne zu bringen und auf das Wesentliche runter zu brechen, um ein Sprachrohr zu sein für alle Mädels und zu sagen: Ey Leute, wir hassen euch nicht, wir wollen euch auch nichts wegnehmen, im Gegenteil: Es geht nur darum, dass wir in einer gerechten Welt leben wollen.

Natürlich. Dass ich mir Schimpfworte für Frauen zu Eigen mache, ist ja ein recht simpler Mechanismus. Aber wenn ich Witze über Männer mache, dann ist das nicht sexistisch. Sexismus basiert auf einer Haltung, dass ein Geschlecht dem anderen von Natur aus überlegen sei und das würde ich in Bezug auf Frauen und Männer niemals behaupten.

Wenn ich einen Witz über einen Mann mache, dann ist das ein Zurückschlagen, und das ist erlaubt.

Ich mag das Wort, weil es schon immer mein Spitzname im Freundeskreis war. Weil ich mich nie wie die anderen getraut habe, von irgendwo runterzuspringen oder mich mit dem Skateboard ans Auto zu hängen, deswegen war ich immer die Pussy. Und natürlich finde ich auch die Doppeldeutigkeit gut, dass man eine eher abwertende Bezeichnung für das weibliche Geschlechtsorgan umdreht und sich selber auf die Fahne schreibt. Denn dadurch hat so ein Begriff schon gleich nicht mehr so viel Gewicht.

Es gibt keine Grenzen, die ich von vornherein ziehen würde. Aber ich suche auch nicht gezielt nach Themen, die ich noch beackern könnte. Im neuen Programm beschäftige ich mich unter anderen mit Abtreibung, weil gerade der Paragraf 219a so stark diskutiert wird, der die Werbung für Abtreibung in Deutschland verbietet, und was das für Auswirkungen hat. Ich will damit gar kein Tabu brechen, ich mache das, weil es mich und die Gesellschaft gerade beschäftigt.

Das Leben. Die Dinge, die einen so umgeben, die einen plötzlich beschäftigen. Man erlebt ja auch immer wieder Sachen. In den vergangenen Monaten, in denen ich nicht auf Tour war, hatte ich auch mal Zeit, am Leben teilzunehmen. Ansonsten macht man irgendwann nur noch Witze über Backstageräume. Das interessiert ja keinen Mensch. Darum gut, dass ich mal wieder was erlebt habe, so habe ich auch was zu erzählen.

MeToo ist natürlich ein Thema. Alles, was in der Gesellschaft gerade so passiert: Hass im Internet, die Bewertungskultur, die es gerade gibt, wo überall alles mit Sternen bewertet wird, auch Menschen. Der Druck, der auf Frauen ausgeübt wird, spielt auch eine Rolle. Aber natürlich alles lustig verpackt, das klingt jetzt so ernst. Also: Es ist lustig und geht auch unter die Gürtellinie – nicht, dass jetzt jemand Angst hat, dass ich nur noch politisch bin. Keine Sorge, es gibt auch Schweinskram.

Der eine oder andere wird sicher mal vorkommen und auch namentlich genannt, aber so jemanden wie Helene Fischer kann ich gerade leider nicht präsentieren (lacht).

Mittlerweile löst man ja schon einen Shitstorm aus, wenn man etwas postet wie „Mensch, wie schön, 100 Jahre Frauenwahlrecht“. Ich weiß nicht, wie man so was negativ finden kann, aber die meisten Kommentare waren böse Smileys. Heutzutage muss man für einen Shitstorm nicht einmal mehr provozieren.

Ich werde eigentlich immer sexuell beschimpft. Das geht, glaube ich, vielen Frauen so. Zu uns sagt man nicht „du Blödmann, du bist nicht lustig“, sondern Dinge wie, ich hätte meine ganzen feministischen Gedanken nur, weil ich nicht ausreichend gebumst werde. Das berührt mich jetzt nicht so, ich finde es eher lustig, dass Menschen wirklich denken, man muss so eine Feministin nur mal durchbumsen, und dann wacht die auf und sieht alles ganz anders.

Genau. Wir heißen die Beer Bitches und sind eine kleine kölsche Band. Das war vor ein paar Jahren eine Schnapsidee – im wahrsten Sinne des Wortes –, dass wir mal zu dritt was singen wollen. Das haben wir über Jahre gemacht, hier und da einen Auftritt mit ein paar umgedichteten Liedern. Wir fanden, wir haben lustige Ideen und die Welt sollte daran teilhaben. Daraus ist mittlerweile ein Album und die erste Tour geworden. Das macht total Spaß.

Ich wünsche mir, dass mir noch ganz lange die Inspirationen für die Bühne nicht ausgehen. Ich mach auch gern Fernsehen. So eine richtig große Samstagabend-Show mit viel Entertainment fänd ich auch noch cool.

Zur Person

Carolin Kebekus (38)

wurde 1999 zufällig entdeckt, als sie ein Praktikum bei den „Freitag Nacht News“ machte. Seitdem hat die Kölnerin eine steile Karriere hingelegt, arbeitete vor allem als Komikerin, aber machte auch Ausflüge in die Musik und zum Film – vor der Kamera und als Synchronsprecherin. Nun startet sie ihr drittes Live-Programm „PussyNation“ mit dem sie am 13. März auch nach Bremen kommt.