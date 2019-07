Nicht sehr romantisch: Marion (Anne Ratte-Polle) und Baran (Ogulcan Arman Uslu) bei ihrer standesamtlichen Hochzeit. (dpa)

Wenn es eine Sache gibt, die Marion (Anne Ratte-Polle) in ihrem Leben echt nicht braucht, dann sind das andere Menschen. Denkt die Pilotin zumindest. Selbst die wenigen Leute, die sie als Freunde bezeichnet, hält sie auf Abstand. Zum Beispiel ihre Langzeit-Affäre Raphael (Godehard Giese). Sie geht immer nur auf andere zu, wenn sie etwas von ihnen braucht. An dem Tag, als sie erfährt, dass sie Brustkrebs hat zum Beispiel ist Raphael die ideale Schulter zum ausheulen. Er fährt sogar für einige Tage mit ihr in den Urlaub, damit sie auf andere Gedanken kommt. Türkei. Fünf Sterne, All-Inclusive, in Marmaris direkt am Strand. Doch zurück fährt sie alleine. Raphael hat sie schon vorher weggeschickt, weil er sie nervt – und weil er gefragt hat, ob sie zusammenziehen wollen.

Der junge Kurde Baran (Oğulcan Arman Uslu) hat währenddessen ganz andere Sorgen. Er arbeitet in einer Strandbar, beginnt als Tellerwäscher wird aber schnell zum geschickten Gigolo, immer darauf aus, die eine Frau zu finden, die ihn heiraten und so aus der Türkei rausholen würde. Als sich die Wege der beiden kreuzen, versucht er es auch bei Marion. Die will aber nicht. Zuerst.

Ehemann als Projekt

„Es gilt das gesprochene Wort“ ist der zweite Langfilm des in Berlin lebenden Regisseurs Ilker Çatak. 2017 kam sein erster Spielfilm „Es war einmal Indianerland“ in die Kinos. Bereits 2015 bekam der heute 35-Jährige einen Studenten-Oscar für seinen Kurzfilm „Sadakat“. Er selbst habe als Kind oft die Sommerferien bei seinen Großeltern verbracht, die eine Pension in Marmaris hatten, habe Paare wie Baran und Marion beobachtet – er jung und mittellos, sie weitaus älter und gut betucht. Er auf der Suche nach wirtschaftlichem Aufstieg, sie auf der Suche nach der großen Liebe.

Doch genauso ein Paar sind Baran und Marion nicht. Als sie schon fast im Flieger zurück nach Deutschland sitzt, entscheidet sich Marion doch noch, Baran zu helfen und hinterlässt ihm ihre Nummer. Warum, weiß sie wahrscheinlich selbst nicht genau. Vielleicht braucht sie ein Ziel für die Zeit nach ihrer Brust-OP, in der sie erst einmal nicht mehr als Pilotin arbeiten darf. Vielleicht hat ihr ihre Krankheit auch vor Augen geführt, dass man im Leben doch nicht immer alles alleine schafft. Also holt sie Baran nach Deutschland, organisiert ihm eine Wohnung und einen Job in der Flughafenabfertigung. Die beiden heiraten und einigen sich darauf, nach drei Jahren wieder getrennte Wege zu gehen. Für Marion ist Baran so etwas wie ein Projekt. Das wird nicht nur dadurch klar, dass neben Ordnern mit Versicherungs- und Steuerkram auch ein Ordner mit der Aufschrift „Baran“ in ihrem Büro steht. Aber für das Gelingen dieses Projektes trägt sie – vielleicht erstmals in ihrem Leben – nicht alleine die Verantwortung.

Keine Klischees

Ilker Çatak umschifft in seinem Film bewusst alle gängigen Klischees. Er hat keine naive Frau auf die Leinwand geschickt, die sich nach einem Partner sehnt, im Gegenteil. Genauso wenig hat er ihr einen gleichgültigen Mann an die Seite gestellt, der nur die Zeit absitzt, bis er an seinen Pass kommt. Kommen doch Klischees auf den Tisch, räumt er mit ihnen auf, nimmt sie hin und wieder sogar auf den Arm. Zum Beispiel, als Marion ihrem ehemaligen Kollegen Mark ganz trocken erzählt, dass sie sich schon daran gewöhnen musste, dass Baran fünf mal am Tag betet und dass es schon eine Weile gedauert habe, bis sie endlich die Kopftuchdebatte geklärt hatten: „Steht mir einfach nicht“, sagt sie mit eben dem trockenen Zynismus, mit dem Ratte-Polle ihre Figur Marion in weiten Teilen des Filmes durchs Leben gehen lässt.

Eine großartige Neuentdeckung ist Oğulcan Arman Uslu. Er sprach beim Casting zum Film weder Deutsch noch Englisch. Das machte die Dreharbeiten laut Regisseur Çatak zwar etwas schwieriger, wahrscheinlich ist der Film aber gerade darum umso glaubwürdiger geworden. Barans Englisch im Film ist gebrochen, der Zuschauer beobachtet auf der Leinwand, wie der junge Kurde ganz langsam Deutsch lernt. Oft schaut er, als wisse er nicht genau, was gerade um ihn herum passiert. So wie Baran sich im Film fühlt, ging es Uslu bei den Dreharbeiten wahrscheinlich hin und wieder wirklich zwischen all den fremden Sprachen.

Çatak leuchtet in seinem Film soziale Beziehungen aus, die sonst eher nicht ihren Weg auf die Leinwand finden. Insgesamt ist „Es gilt das gesprochene Wort“ ein herrlich unaufgeregtes Liebes-Melodram, das nicht nur die Finger von Klischees, sondern auch von Kitsch und jeglicher Taschentuch-Romantik lässt.

Weitere Informationen

In Bremen wird der Film in den Filmkunsttheatern zu sehen sein. Weitere Infos unter www.bremerfilmkunsttheater.de.