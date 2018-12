Sozusagen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen ist Bernhard (Guido Gallmann, links), der Maria spielt. Theodor (Martin Baum), der Joseph verkörpert, freut sich offenbar mit ihr. (Jörg Landsberg)

Bremen. Mit den Worten „Zehnte Spielzeit! Same procedure as every year“ preist das Theater Bremen auf einer schmucken Festkarte, die Martin Baum und Guido Gallmann als verschmitzte Engel der Sixtina nach Raffael kostümiert, eine Bühnen-Bescherung der besonderen Art an. Gezeigt indes wird im Kleinen Haus nicht etwa die süffig-süffisante NDR-Produktion „Dinner for One“, sondern, unter dem Titel „Der Messias“, eine Weihnachtsfarce des englischen Dramatikers Patrick Barlow, die kaum weniger Lachpotenzial hat als der ewige Silvester-Sketch.

Das ist in Bremen vor allem der rasanten und in all ihrer Albernheit intelligenten und stringenten Adaption des Stoffes zu verdanken, für die Martin Baum und seine Mitstreiter verantwortlich zeichnen. Ursprünglich war die festlich gestimmte Inszenierung im Rangfoyer des Theaters am Goetheplatz angesiedelt; der großzügigere Platz, den ihr das Kleine Haus zum Tollen und Toben einräumt, entspricht ihr freilich mehr.

Das Stück, das zur Erzeugung von Komik auf Tücken und Lücken der Überlieferung setzt, lässt das handelsübliche Bibelpersonal ziemlich zusammenschnurren. Im November 2009 notierte Schauspielkritiker Rainer Mammen (1950-2015) in dieser Zeitung: „Thema des zweistündigen Abends ist die Weihnachtsgeschichte des Evangelisten Lukas – aber in einer stark verfremdeten oder, wenn man ehrlich ist, verhunzten Version. Denn Barlows Text unterstellt, dass es sich bei den Künstlern dieser Produktion um ausgesprochene Dilettanten handelt. Und zudem um Leute, die ihre privaten Probleme nicht immer von denen zu trennen vermögen, die die Bibel Maria, Joseph und all den anderen Helden dieser Geschichte zuweist. Sie werden sämtlich von Theodor (Martin Baum) und Bernhard (Guido Gallmann) dargestellt. Hinzu gesellen sich eine Sängerin (Susanne Baum) und, im Hausmeisterkittel, ein Faktotum (Franz heißt die Canaille, alias Andreas Krämer).“

Ein weiterer Protagonist der an Interaktionsintermezzi reichen Revue, die aus dem wechselhaften Verhältnis des dirigistischen Christspiel-Theatermachers Theodor Stolze-Stadermann (Baum) und seines herrlich ausdrucksstarken Schauspielers Bernhard (Gallmann) viel Spannung und noch mehr Pointen bezieht, ist das Publikum, das am Premierenabend der Wiederaufnahme sehr rege, ja kraftvoll wirkt. (Vor allem jener junge Mann, der auf Geheiß des Regisseurs virtuos mit dem Knie auf das Parkett klopft.) Ein ums andere Mal tragen die Zuschauer stimmgewaltig dazu bei, die Besatzungsmacht Rom zu schmähen. Unter der beredten Regie des Möchtegern-Zeremonienmeisters Stolze-Stadermann wird gemurrt, gezischelt und höhnisch gelacht. Unter anderem. Sogar bestellte Zwischenpöbeleien („Go home nach Rom!“) entringen sich den vorderen Reihen. Bis selbst dem Regisseur die von ihm gerufenen Geister des Widerspruchs zu aufmüpfig werden – und er kleinlaut, ja tränennah resigniert.

Wunderbar expressiv gestalten Guido Gallmann, der unter anderem eine kecke Maria verkörpert, und Martin Baum, der ihr sozusagen den Joseph macht, die zahlreichen Rollen dieses überdrehten Weihnachtsspiels, das sogar mit einem verhaltensauffälligen Erzengel aufwartet. Neben einer, sagen wir mal, unkonventionellen Exegese der biblischen Überlieferung leistet die Produktion im Subtext auch noch dies: das nicht immer knitterfreie Verhältnis zwischen Regisseuren und Akteuren plastisch wie drastisch abzubilden – und überdies daran zu erinnern, dass keine Produktion vor Kalamitäten gefeit ist.

Nur noch zweimal wird „Der Messias“ in diesem Jahr gespielt. Grund genug, sich auf die Wiederaufnahme 2019 zu freuen.

Weitere Informationen

Nächste Aufführungen im Kleinen Haus:

23. und 25. Dezember, 18.30 Uhr.