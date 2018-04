Wenn sich Sven Regener ausnahmsweise öffentlich zum deutschen Unterhaltungsbetrieb äußert, geschieht seine Wortmeldung aus zwingenden Gründen, lies: aus schierer Not in Tateinheit mit blankem Unverständnis. So war es vor sechs Jahren, als der in Bremen geborene Musiker und Romancier auf in allen Kunstsparten verbreitete Enteignungsstrategien hinwies. In einer Brandrede beklagte er damals die mangelnde Achtung des Urheberrechts im Netz – und schmähte neben der Videoplattform YouTube alle Gruppierungen, die geistiges Raubrittertum auf populistische Weise verteidigen.

Es sei nicht mehr hinnehmbar, redete sich Regener in eine Rage, die man zuvor allenfalls seinem literarischen Alter Ego Herr Lehmann zugetraut hätte, wie hierzulande mit Künstlern umgegangen werde: „Es wird so getan, als ob wir Kunst als Hobby machen. Das Rumgetrampel darauf, dass wir uncool seien, wenn wir darauf beharren, dass wir diese Werke geschaffen haben, ist nichts anderes, als dass man uns ins Gesicht pinkelt.“ Eine Wutrede hielt Regener vor einer Woche auch im „Zeit“-Feuilleton. Diesmal galt sein gerechter Zorn jener Veranstaltung der deutschen Musikindustrie, deren überfälliges Aus am Mittwoch bekannt wurde: der Echo-Verleihung, jüngst untermalt mit antisemitischen Anklängen, die zu Misstönen führten.

Pointiert gab Regener zu Protokoll, warum sich das alle Jahre wieder stattfindende Preis-und-Ruhm-und-Ehre-Zeremoniell für ihn irreversibel erledigt habe: „Die Angelegenheit mit Kollegah und Farid Bang hat den Echo komplett ruiniert: Ein Preis, den man für solche Musik mit solchen Texten vergibt, ist als Preis nichts mehr wert. Da kann man über Regularien reden und über Verkaufszahlen und was weiß ich, aber eins muss doch klar sein: dass man so einen Preis nicht an Leute vergibt, die frauenfeindliche, schwulenfeindliche, antisemitische Sachen rappen. Da muss man von vornherein sagen: Sorry, so was nominieren wir nicht.“ Dieser Gestus der Ausgrenzung, räsonierte Regener, beschädige die Kunstfreiheit insofern nicht, als ja – einstweilen – niemand das Verbot umstrittener Stücke der beiden Gangsta-Rapper verlangt habe. „Aber man muss sie ja nicht auch noch belohnen.“

Nicht nur Regener wird die Abschaffung des an schnöden Verkaufszahlen orientierten Branchenpreises befriedigt zur Kenntnis nehmen. Auch jene Künstler – machen sie nun E-Musik wie Barenboim oder U-Musik wie Westernhagen –, die ihre Trophäen just aus Protest gegen die Kür der Skandalrapper zurückgaben oder zumindest ein kritisches Statement zur unsäglichen Veranstaltung abgaben, dürften das Echo-Aus mit Erleichterung quittieren.

Auch ohne die Gründe, die jetzt zur Einstampfung der telegenen, ansonsten aber verzichtbaren Echo-Verleihung geführt haben, stellte der inflationäre Preisregen (mit teils grotesken Kategorien) zuletzt kaum noch etwas anderes dar als das überlebte Selbstbespiegelungsritual einer Branche im existenziellen Umbruch. Überdies hatte die Echo-Vergabe, von den Veranstaltern vergeblich verhohlen, schon seit Jahren Legitimierungsprobleme. Augenfällig wurde das spätestens mit der vor fünf Jahren erfolgten Nominierung der Südtiroler Deutschrockband Frei.Wild, deren mit rechtsnationalen Ressentiments aufgeladene Texte so etwas wie der mahnende Vorschein auf den jetzt eingetretenen GAU waren.

Dass am Tag der Todesnachricht ein neuer Musikpreis mit einem – angeblich! – völlig veränderten Konzept avisiert wird, ist verwunderlich. Nicht, dass man diesem Verblichenen Pietät schuldet. Nicht mal die 17-fache Gewinnerin Helene Fischer wird den Echo betrauern. Selbst die medial zurückhaltende Sängerin sagte jüngst, der Echo sei jahrelang ein Publikumspreis gewesen, auf den man habe stolz sein können. Lies: Man kann es nimmermehr. Umso mehr gemahnt das Vorhaben der Branche, einen Echo-Ersatz zu schaffen (und dann alles besser zu machen), strukturell an die untauglichen bis peinlichen Versuche von ARD und Musikindustrie, endlich einen fluffigen ESC-Vorentscheid hinzubekommen. Nun ist die entsorgte Echo-Gala noch nicht mal kalt. Prompt gehen die glücklosen Veranstalter das Wagnis ein, sich erneut zu blamieren.

Fällig wäre jetzt eine Kunstpreispause: zum selbstkritischen Innehalten. Idealerweise begönne die verleihungsfreie Besinnungszeit schon an diesem Freitag. Dann ersparte man sich die ebenfalls längst lästige und lässliche Verleihung der Filmtrophäe Lola. Auch sie erinnert daran, dass etwas faul ist am Preisstandort Deutschland.