Konzerte in der Glocke, wie auf dem Bild dargestellt, sollen Bremen unter anderem zur "Musikstadt Bremen" machen. (Frank Thomas Koch)

Was hat die Neugestaltung der Domsheide mit dem Stichwort „Musikstadt Bremen“ zu tun? Hier geht es um eine Haltestelle für Busse und Straßenbahnen, dort um Kunst. Hier um etwas Handfestes, dort um ein Etikett, das zwar gut klingt, hinter dem sich bisher aber eher wolkige Absichtserklärungen verbergen denn konkrete Ansagen.

Die Debatte um den Knotenpunkt für den öffentlichen Nahverkehr ist symptomatisch für den Zustand dieses Etiketts. Denn es geht dabei auch um die Glocke, Bremens renommiertes Konzerthaus, und dessen durch das Rattern und Quietschen beeinträchtigte Akustik. Kaum zu fassen, dass es überhaupt in Betracht kommen soll, die BSAG-Haltestellen vor dem Gebäude zu bündeln – und dass es da im Senat „Diskussionsbedarf“ gibt. Meinte man es ernst mit einer „Musikstadt Bremen“, wäre die entsprechende Variante lange vom Tisch, weil sonnenklar ist, dass sie indiskutabel ist. Wer möchte, dass weiterhin Spitzenmusiker in Bremen gastieren, muss entschlussfreudiger sein.

Kein Vorankommen

Doch genau das ist das Problem. Man möchte sich im Rathaus mit Kultur schmücken, doch all die ambitionierten Etiketten-Projekte, ob es nun um Literatur oder Musik geht, kommen nicht so recht voran. „Das Konzept ist schon weit fortgeschritten“ hat Bürgermeister und Kultursenator Andreas Bovenschulte (SPD) im Interview mit dieser Zeitung über die „Musikstadt Bremen“ gesagt. Das ist eine windelweiche Formulierung, die man in der Szene allerhöchstens interessiert vernommen haben dürfte. Die Bemühungen der Stadt spielen bei den Akteuren längst die zweite Geige, aus reinem Selbsterhaltungstrieb. Das Vertrauen schwindet.

Das Musikfest beispielsweise, das 2019 seinen 30. Geburtstag feierte, erhält ab 2020 Geld vom Bund. Es geht um 600.000 Euro pro Jahr bis einschließlich 2024, eingeworben von der CDU-Bundestagsabgeordneten Elisabeth Motschmann. Das klingt gut und ist es auch, aber: Der Veranstaltung, die stark von Sponsoren abhängig ist, ist mit der NordLB einer ihrer Hauptunterstützer weggebrochen. Das muss kompensiert werden. Der Bund aber hat das Geld nur unter einer Bedingung freigegeben: Davon sollen Konzerte im Umland gesichert werden. Die Region steht im Vordergrund, nicht das Festival an sich. Es bleibt also weiterhin eng für das Team um Thomas Albert. Die Stadt Bremen hat ihren Zuschuss übrigens schon vor Jahren gekürzt und ist bei der gekappten Summe geblieben.

Wer in Bremen gerne hochklassige Klassik-, Jazz- und Pop-Konzerte hört, dem ist auch der Sendesaal ein Begriff. Vor 20 Jahren hat ein Verein um Peter Schulze ihn gerettet; Künstler treten hier nicht nur gerne auf, sie spielen auch Alben ein. Aktuell ist zum sechsten Mal eine Produktion für einen Grammy nominiert, den wichtigsten Musikpreis weltweit. 2015 gewannen die Radio-Bremen-Toningenieurin Renate Wolter-Seevers und das Boston Early Music Festival die Auszeichnung. Auch hier gibt es dann jedes Mal Applaus aus dem Rathaus, doch wenn es um die langfristige Absicherung dieses international bekannten Kleinods geht, wird es sofort wieder still.

Die Liste lässt sich fortsetzen, beispielsweise mit der Jazzahead, einem weiteren musikalischen Aushängeschild, das zugleich viel Messepublikum in die Stadt zieht. Ohne ehrenamtliches Engagement und, von Beginn an, den festen Glauben, hier etwas wuppen zu wollen, wäre Bremen auf der Jazz-Landkarte nach wie vor die kleine Stadt neben Hamburg. Alle drei überregional bekannten Schwergewichte der „Musikstadt Bremen“ sind übrigens aus der Initiative von Einzelpersonen entstanden; und wenn man schon dabei ist – auch die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen passt in diese Reihe.

Nun kann sich die Kulturpolitik einer Kommune nicht nur daran orientieren, ob die Projekte, die sie fördert, über die Stadt hinaus strahlen. Doch wenn man sich entschließt, ein Etikett wie „Musikstadt Bremen“ in die Welt zu posaunen, alles andere aber auch weiterhin schön mit der Gießkanne fördern will, muss man entweder grundsätzlich mehr Geld für Kultur in den Haushalt einstellen. Oder man muss bereit sein, umzuschichten und den Streit darüber, wer dann weniger bekommt, durchstehen. Keine Lösung ist das derzeit zu beobachtende Zaudern und Zagen.