Von Beruf Computerspieler: Seinen Traumjob übt nach eigenen Angaben Danny Liepolt aus. Er ist ein sogenannter E-Sport-Profi. Über den anhängigen Streit, was als elektronische Sportart gelten sollte und was nicht, räsoniert in der jüngsten Folge seiner Sonntagskolumne Chefreporter Hendrik Werner. (CHRISTIAN CHARISIUS)

Zum Auftakt ein Nachtrag in eigener Sache: Nur böse Zungen versteigen sich nach der jüngsten „Müßiggang“-Folge über Oldenburger und Bremer Brauchtum zu der bedenklichen Behauptung, der überzeichnende Autor würde Wert darauf legen, künftig als Kohlumnist bezeichnet zu werden. Hierzu stellt unser Mann fest: kompletter Kokolores, kolossales Komplott, konfuse Kohlportage! Wie auch das gehässige Gerücht, der Müßiggänger würde für einen Kalauer sogar seine Großmutter verkaufen.

Zum Antritt des Gegenbeweises wird der Müßiggänger in dieser Ausgabe alle Alliterationen akkurat zu vermeiden versuchen. Los geht es. Und zwar mit einem Thema, das in der digitalen Ära zusehends bedeutsam wird: E-Sport. Unlängst hat sich der Deutsche Olympische Sportbund zwar grundsätzlich für die elektronische Simulation von Sportarten ausgesprochen, die Förderung von E-Spielen aber strikt abgelehnt. Dies deshalb, weil das sogenannte E-Gaming nicht zu dem passe, „was den gemeinwohlorientierten organisierten Sport prägt“.

Die skeptische Haltung des Dachverbandes zu als Spielen getarnten Baller-Exzessen wie Counter Strike ist nachvollziehbar, ja löblich. Einerseits. Andererseits fragt sich, ob und – falls – inwiefern virtuelle Bewegungsabläufe am Computer überhaupt den Tatbestand einer Sportdisziplin erfüllen können. Nie würde der Müßiggänger sich anmaßen, sein ungelenkes Hantieren am Computer zum Drei-Tasten-Maus-Marathon zu stilisieren. Auch seine sporadischen Versuche, einen sogenannten Joystick unfallfrei zu bedienen, geraten zuverlässig freudlos. Und doch würde er nicht auf die Idee verfallen, jene steifen Finger, die er sich bei seinen Verrenkungen vor dem Bildschirm wiederholt zuzieht, als Muskelkater auszugeben.

Mag ja sein, dass kognitive Fertigkeiten wie Taktikverständnis und Konzentrationsfähigkeit selten stimulierte Areale des Gehirns triggern. Sport im landläufigen Sinne ist das aber nicht. Da kann der E-Sport-Bund Deutschland das Bewegen eines Fadenkreuzes auf dem Monitor noch so ekstatisch als physische Herausforderung, ja als Krone der Motorik feiern. Da hätte man dem von Kindesbeinen an gemächlichen Müßiggänger bei seiner Einschulung gleich das Atari-Videospiel „Pong“ als Schulsport anbieten können! So manche Erniedrigung wäre ihm erspart geblieben. „Eile mit Weile“, sagt meine Oma.