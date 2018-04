Haben noch viel vor: Sybille Kornitschky und Uli Beckerhoff. (Christina Kuhaupt)

Uli Beckerhoff: Es gab von Beginn an fünf bis zehn Länder, die wir einladen wollten, da war Polen immer dabei; gleichzeitig haben wir auch immer in alle Himmelsrichtungen geschaut. Wir haben 2011 mit der Türkei begonnen, weil die Menschen mit türkischen Wurzeln die größte Migrantengruppe in Bremen stellen. Und dann kommen die Polen. Jetzt klappt es, und das freut mich.

Sybille Kornitschky: Wir suchen die Partnerländer immer auch danach aus, ob wir an Strukturen andocken können. Es gibt zwar viele Spielstätten in Polen für Jazzmusiker, aber nach außen hin, auf Messen, war das Land lange Zeit nicht sehr auffällig. Dieses Jahr passt Polen als Gastland auch aus einem anderen Grund: Das Land feiert die Wiedererlangung seiner Unabhängigkeit vor 100 Jahren.

Kornitschky: Der Wunsch, sich zu zeigen, ist für Polen dieses Jahr sehr groß, und jetzt sind eben auch die Strukturen da, die wir benötigen, Ansprechpartner, große Organisationen und Agenturen.

Kornitschky: Wir beginnen seit einigen Jahren mit dem Festival zwei Wochen vor dem Messetermin, ausgenommen davon sind Ausstellungen, die immer eine längere Laufzeit haben. Aber die drei Festivaltage während der Messe sind immer der Höhe- und Schlusspunkt. Dieses Jahr ist die Skulptur „Terminal“ von Karolina Halatek vor der Kunsthalle bereits seit Ende März zu sehen - der ursprünglich dafür vorgesehene Starttermin am 6. April kollidierte mit einer anderen Ausstellungseröffnung der Kunsthalle.

Beckerhoff: Es darf nicht zu sehr ausufern. Wir möchten ein kompaktes Kulturfestival, in dem Jazz die zentrale Rolle spielt. In diesem Jahr haben wir zudem einen Literaturschwerpunkt...

Beckerhoff: Jazz hat ja viele Künste und Künstler beeinflusst. Andy Warhol hat Plattencover gestaltet, viele Jazzmusiker malen. Jazz bedeutet für mich nicht nur die Musik an sich, sondern auch die Möglichkeit, dass unterschiedliche Kunstformen nebeneinander und miteinander bestehen und sich beeinflussen.

Kornitschky: Wenn wir das durch das Festival schaffen könnten, dann haben wir erreicht, was wir erreichen wollten: Jazz als die Popmusik des 21. Jahrhunderts zu vermitteln, wie ein Journalist vom Deutschlandfunk es kürzlich formulierte. Wir haben hier lange gegen einen Begriff von Jazz ankämpfen müssen, bei dem Vokabeln wie schwierig oder Altherrenmusik gängig sind, das war mühsam.

Beckerhoff: Bremen war immer dafür bekannt, dass hier tolle Ideen entstehen. Wenn man eine so arme Stadt ist, dann kommt das automatisch, man hat gar keine andere Wahl als kreativ zu sein. Wenn man in Geld schwimmt, protzt man und macht Kultur für reiche Leute. In Bremen entstehen aber eher einzigartige Sachen wie die eben die Jazzahead. Dass das so ist, zeigt das Interesse von Städten wie St. Petersburg oder San Francisco, die anfragen, ob wir nicht auch dort die Jazzahead veranstalten würden.

Beckerhoff: Die Jazzahead kann man nur in Bremen machen, weil Bremen so viele Vorteile hat, kurze Wege beispielsweise. Die Stadt ist groß und international, aber eben nicht zu groß und zu international. Die Berliner haben probiert, uns zu kopieren, das hat nicht geklappt. Hamburg probiert es nun auch mit einem neuen Format.

Beckerhoff: Die Idee, Kinder durch den Einsatz von Berufsmusikern an Schulen schon früh an Jazz heranzuführen, gibt es schon lange in skandinavischen Ländern, beispielsweise in Norwegen. Da ist das Teil des regulären Musikunterrichts. Kinder sind ja ohne jedweden Vorbehalt, die probieren das einfach aus und wachsen damit genauso auf wie mit Pop oder Klassik. Das greifen wir auf und wollen es auch hier etablieren – wir möchten gerne, dass das zum Regelunterricht auch in den Grundschulen wird. Daran arbeiten wir seit drei Jahren.

Kornitschky: Ganz praktisch heißt das: Während eines Workshops vor der Fachtagung arbeitet eine Dozentin dieses Jahr mit einer Bremer Schulklasse improvisatorisch. Das Ergebnis wird in Form eines Konzerts von eben diesen Kindern für andere Grundschulkinder dann zu Beginn der Fachtung aufgeführt. Jazz eignet sich gut dafür, es gibt überhaupt keine Vorgaben, man kann einfach Töne produzieren und gemeinsam etwas entwickeln. Das ist ganz rudimentäre Musik, daher lautet das erste Wort im Tagungs-Titel auch Improvisation: Es gibt keine falschen Töne. Bei der Tagung sollen ganz konkrete Modelle gezeigt werden, mit denen Lehrer Jazz in den Unterricht integrieren können. Wie immer bei Musik hat das natürlich auch einen stark integrativen Charakter.

Beckerhoff: Das wäre ja durchaus mal eine Idee, dass Bremen vorangeht und da ein Modell etabliert, das bundesweit Vorbildcharakter hat. Das war doch eigentlich immer schon eine Bremer Spezialität, etwas zu machen, von dem alle anderen denken, dass es angeblich gar nicht geht.

Kornitschky: Wir wollen ja mit der Clubnight immer zeigen, wie hip und sexy Jazz auch sein kann, und wir haben schon lange von einem Open-Air-Konzert geträumt. Dieses Jahr sind wir mutig und machen das einfach. Das Wojtek Mazolewski Quintet, das den Lkw bespielt, ist mit seiner Musik in Polen in den Charts, die sind absolute Spitzenqualität und die können die Leute begeistern. Und die werden auf dem Lkw am Sonnabendnachmittag vor dem Papp, vorm Theater am Goetheplatz und vor der Markthalle Acht spielen.

Zur Person

Sybille Kornitschky

wurde 1969 in Bremen geboren und hat Französisch und Anglistik/Amerikanistik studiert. Sie hat in Frankreich, in Großbritannien, in Freiburg und Köln gearbeitet. Seit Beginn der Jazzahead 2006 ist sie die Projektleiterin.

Uli Beckerhoff

wurde 1947 in Münster geboren, wohnt seit 43 Jahren in Bremen und gilt als einer der virtuosesten deutschen Jazztrompeter. Er hat mit vielen bedeutenden Jazzern gespielt, und ist seit 1991 Professor für Trompete und Ensembleleitung an der Folkwang-Hochschule Essen. Beckerhoff ist gemeinsam mit Peter Schulze künstlerischer Leiter der Jazzahead.