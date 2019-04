Ozma lieferten den Abschluss in der Kesselhalle. (Bartosch Salmanski)

Musikalisch nicht mehr zeitgemäß und in der Unterhaltung zu teuer – schon oft wurde in den vergangenen Jahrzehnten das Verschwinden von Big Bands und Jazz-Orchestern jenseits solventer Rundfunkensembles angekündigt. Sicher, bis in die 1960er- und 1970er-Jahre gab es deutlich mehr große und bedeutende Jazz-Bands. Ganz weg aber waren sie natürlich nie, und schon bei der Jazzahead 2018 hatte Festivalleiter Peter Schulze trotz allgemeinen Kostendrucks eine Tendenz zurück zu größeren Formationen ausgemacht.

Auch bei der diesjährigen Festival-Ausgabe waren schon bei der „Norwegian Night“ zur Eröffnung drei größere Ensembles zu hören. Beim „European Jazz Meeting“ folgten nun die famosen Flat Earth Society und das ebenfalls äußerst spannende Lisbon Underground Music Ensemble, kurz Lume.

Der Komponist, Pianist und Soundmodulator Marco Barroso verbindet im 15-köpfigen Lume das Format und das historische Erbe von Big Bands mit einem sehr zeitgemäßen Ansatz. Die Musik eines Jahrhunderts – von Duke Ellington über Glenn Miller und Benny Goodman bis zu Gil Evans, Charles Mingus, Sun Ra und Maria Schneider – dient ihm dabei lediglich als Rohmaterial, als Ausgangspunkt für eine offen fragende und doch selbstbewusste Musik jenseits der Postmoderne. In leicht ansteigender Formation sitzen die zwölf Bläser und ein Schlagzeuger wie ein stattliches Rundfunkorchester auf der Bühne der Messehalle 7.1, flankiert von einem stehenden E-Basser sowie – fast etwas versteckt – Orchesterchef Barroso hinter dem Flügel. Die Bläser spielen einen satt-wuchtigen, teils schleifenden „Wall of Sound“, durchsetzt mit spitzen, durchdringend hohen Trompetenpartien – ein typisches Stilelement für traditionelle Big Bands.

Qualitativ eher durchwachsenes "European Jazz Meeting"

Das Ensemble aus Lissabon verarbeitet und verschmelzt verschiedenste „klassische“ Jazz-Stile zwischen Dixieland, Swing, Bebop, und freiere Formen, ein Songtitel wie „Freestyle Boogie“ spricht für sich. Überraschend und wie ein humorvoller Kommentar zum eigenen Schaffen wirkt der Einsatz von Samples, die das Konzert umrahmen. Zuspielungen aus Radio- und DJ-Stimmen sowie heranwehenden Musikfetzen, die der Musik von Lume einen filmischen Anstrich mit historischen Zitaten geben und zeigen, dass die Zukunft aus der Vergangenheit gebaut wird.

Einen weniger an klassischen Jazzformen als an elektronischer Clubmusik und repetitivem Krautrock orientierten Ansatz verfolgt das belgische Trio MDC III. Bandleader Mattias De Craene an Saxofon, Flöte und elektronischem Spielgerät agiert bei seiner neuen Formation mit der perkussiven Wucht von zwei Schlagzeugern. Harmonische und melodische Opulenz sind hier nicht gefragt, es geht um dicht verwobene, rituelle Grooves, aufgeführt als von reichlich Bühnennebel umhüllte Schattenwesen. Für die „Bürger der Jazzahead“, wie sie Mattias De Craene nennt.

Zum nächtlichen Abschluss des qualitativ insgesamt eher durchwachsenen „European Jazz Meeting“ dann das Quintett Ozma aus Frankreich in der immer noch bestens besuchten Kesselhalle des Schlachthofs. Posaune und Saxophone stehen im spannungsgeladenen Austausch, auch hier finden sich elektronische Gerätschaften auf der Bühne. Deren sporadischer Einsatz passt gut zu der vertrackten und doch eingängigen Dringlichkeit einer top eingespielten Band, die das wahrscheinlich auch als größere Formation so überzeugend hinbekäme.