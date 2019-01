Der "Junge mit dem Cello" zeigt Eva Besnyös Vorliebe für geometrische Bildkomposition ebenso wie die 1934 in Holland entstandene Architekturaufnahme "Sommerhaus in Groet". Ein Selfie, früher Selbstporträt genannt, der Künstlerin entstand 1931. (EVA BESNYÖ)

Bremen. Kleiner Junge, großes Cello. 1931 fotografierte Eva Besnyö (1910-2003) diese Szene in einer Allee ihrer Heimatstadt Budapest – es sollte eines ihrer bekanntesten Motive werden. Auch, wenn das irgendwie melancholisch anmutende Foto nicht unbedingt mit ihrem Namen in Verbindung gebracht wurde. Der ist in den Niederlanden geläufig, wo sie als Meisterfotografin gilt. In Deutschland ist Eva Besnyö höchstens einem Fachpublikum bekannt. Bisher jedenfalls.

Eine Sonderausstellung in den Museen Böttcherstraße will das ändern. „Eva Besnyö, Photographin“ ist die Schau mit 80 Bildern – überwiegend Originalabzüge aus dem Nachlass der Künstlerin – schlicht betitelt, entstanden ist sie in Zusammenarbeit mit Käthe-Kollwitz-Museum in Köln. Die Museen Böttcherstraße zeigen damit innerhalb von zwei Jahren bereits die zweite Ausstellung, die eine Fotografin wiederentdeckt. 2017 waren Bilder der Düsseldorferin Annelise Kretschmer (1903-1987) zu sehen; eine Ausstellung, die nicht nur erfolgreich gewesen sei, sondern auch „ein ganz anderes Publikum“ ins Haus geführt habe, so Direktor Frank Schmidt.

Eva Besnyös Aufnahmen faszinieren mit einer kühnen, durch die Neue Sachlichkeit und das Neue Sehen der 1920er-Jahre geprägte Bildästhetik. Das ist bereits auf dem Bild mit dem Jungen und dem Cello zu sehen, das nicht nur Besnyös Vorliebe für das Spiel mit Licht und Schatten zeigt, für eine kunstvolle Ausleuchtung der Szenerie, sondern vor allem für die Diagonale und ungewöhnliche Perspektiven. Frontales Abfotografieren – die sogenannte Bauchnabelperspektive – war ihre Sache nicht. Beeinflusst durch das Buch „Die Welt ist schön“ von Albert Renger-Patzsch (1899-1966) entwickelte die 18-Jährige eine Vorliebe für das Detail, das sie in den Mittelpunkt ihrer Arbeiten rückte.

Tomaten und Treppen

Die Ausstellung folgt den Lebensstationen Eva Besnyös. Geboren wird sie als Tochter des für Frauenrechte eintretenden Anwalts Béla Blumengrund, der seinen jüdischen Nachnamen ins ungarische Besnyös änderte. Sie geht zwei Jahre bei dem Fotografen József Pécsi in die Lehre, in dessen Atelier ein intellektuelles Klima herrscht; es wird über Kunst und Fotografie diskutiert. Mit ihrer Rolleiflex-Kamera streift sie durch die Stadt, fotografiert Körbe mit Tomaten, Treppen an der Donau, schlafende Menschen auf einer Parkbank.

1930 verlässt sie ihre Heimat, das Regime von Miklós Horthy hat aus Ungarn eine „Art feudales Land mit einer halbfaschistischen Regierung“ gemacht, wie sie schreibt. Sie emigriert nach Berlin, wie vor ihr schon der Maler, Fotograf und Bauhaus-Lehrer Lászlo Moholy Nagy oder Endre Friedmann, der sich als Robert Capa einen Namen als Kriegsfotograf machen wird. Auf den Berliner Fotos ist der Einfluss des russischen Konstruktivismus, der Filme von Eisenstein und Pudowkin zu spüren, die Eva Bejnyö im Kino sieht. Genau komponierte Bilder wie das der Starnberger Straße, das mit seinem faszinierenden geometrischen Aufbau, der Draufsicht-Perspektive und den langen Schatten selbst wie ein Filmstill wirkt, entstehen. Immer wieder macht Eva Besnyö, die mittlerweile ein eigenes Atelier hat und als Pressefotografin arbeitet, auch Aufnahmen spielender Kinder, von Menschen, die sich am Sonntag am Wannsee tummeln oder von Arbeitern, die am Alexanderplatz buddeln. Der Diagonalen und ihren anderen Prinzipien bleibt sie bei ihren Porträts und Reportagen treu.

Auch Berlin wird schließlich zu unsicher. Als ihre Agentur Fotos nicht mehr unter ihrem jüdisch klingenden Namen vertreiben will, emigriert sie mit ihrem Freund und späterem ersten Ehemann John Fernhout nach Amsterdam. Dort fehlt ihr die Fotografie-Szene Berlins, doch durch ihren Mann wird sie Teil einer Künstlergruppe, die sie porträtiert. Nach und nach erschließt sie sich die Strandlandschaft und das Dorfleben als Motive. Um über die Runden zu kommen, verlegt sie sich zudem auf Architekturfotografie. Als die Niederlande von den Nazis besetzt werden, schafft sie es durch einen Trick, „arisiert“ zu werden.

Nach dem Krieg etabliert sich Eva Besnyö, mittlerweile Mutter zweier Kinder, erneut mit ihrer behutsam und überlegt gestalteten Fotokunst. Sie mischt außerdem in kulturpolitischen Diskussionen und in Jurys mit. In den 1970er -Jahren setzt sie ihre Kamera dann auf eine für sie ungewöhnlich direkte Weise ein. Sie dokumentiert die frechen Aktionen der niederländischen Frauenbewegung „Dolle Mina“, in der sie sich stark engagiert. Auch das war Eva Besnyö wichtig.

Weitere Informationen

Eva Besnyö: Photographin. 20. Januar bis 22. April 2019, Museen Böttcherstraße. dienstags bis sonntags , 11 bis 18 Uhr, montags geschlossen.