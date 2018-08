Die auf die Spitze getriebene Geschichte einer Ausspähung erzählt der kanadische Regisseur Kim Nguyen in einem Drama, dessen Ortlosigkeit Verstörungsprogramm ist: Irgendwo in Nahost soll Ayusha (Lina El Arabi) nach dem Willen ihrer Eltern einen älteren Mann heiraten, den sie nicht liebt. Auf ihrer Flucht in eine Wüste begegnet ihr ein agiler Mini-Roboter, der eine Pipeline vor Öldieben beschützen soll. Gesteuert wird das Ding von Gordon (Joe Cole), der in einer Sicherheitsfirma in Detroit arbeitet. Und siehe: Zwischen Ayusha und Gordon entspinnt sich eine virtuelle Beziehung, die allerdings schon bald auf existenzielle Proben gestellt wird. Wenn man diesen unkonventionellen Film nicht nach Wahrscheinlichkeitskriterien beurteilt, darf man sich gut und spannend unterhalten fühlen. HENDRIK WERNER

Eye on Juliet – Im Auge der Drohne. 87 Minuten. Label: Alive.

