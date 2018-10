Wilde Tiere wie der Wolf und der Bär sind bekanntlich nur im Reich der Fabel domestizierbar. Und doch hat der sogenannte Raubtierkapitalismus, der seit Beginn der weltweiten Finanzkrise vor zehn Jahren ungeheuerliche Urständ' feiert, noch zu keiner nennenswerten Renaissance von Geschichten über gierige Löwen und tumbe Lämmer geführt, wie sie Aesop und Lessing zur Illustration menschlicher Mesalliancen gleich dutzendfach verfasst haben. Auch Haie, die vorzugsweise Immobilien fressen, und Heuschrecken, die sich alles einverleiben, das nicht bei drei auf dem Baum ist, haben zwar wiederholt in Schmähreden an Stammtischen und linken Fakultäten Einzug gehalten. Doch literarisch durchsetzen konnte sich die rhetorische Vertierung bislang nicht.

Auf raffinierte Weise Abhilfe hat jetzt die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse geschaffen. „Tiere für Fortgeschrittene“ heißt ihr bemerkenswerter Band mit Erzählungen, die auf beachtliche Medienmeldungen zurückgehen. Die entsprechenden Nachrichten stellt die Autorin ihren Geschichten voran, die wie umgekehrte Fabeln funktionieren, weil sie fantastische Fauna-Fährnisse auf die Menschenwelt übertragen. Das klingt leicht, muss aber angesichts der skurrilen Tierreich-Spezifika unendlich schwierig gewesen sein. Oder welche menschliche, allzu menschliche Entsprechung fällt Ihnen zu Schafen ein, die ihre Wolle eigenständig abstoßen; zu Schmetterlingen, die auf dem Haupt von Krokodilen Platz nehmen, um deren Salztränen zu trinken; zu Enten, die im Schlaf sicherheitshalber nur das halbe Gehirn abschalten?

Es bleibt dem Leser als Ko-Fabulierer überlassen, inwieweit er der Autorin und deren filigranem Spiel folgt. So oder so ist es punktgenaue Prosa aus den Abgründen der Beziehungskiste, mit der Menasse prunkt. Und nicht immer sind die Geschichten so stringent an der Meldung entlang konstruiert wie die unendliche traurige Moritat von den Igeln, zu deren Todesfallen – öfter als gedacht! – Eisbecher werden.

Weil Menasse smart ist, beherzigt sie trotz ihres strukturellen Monothemas das oberste Gebot für Unterhaltungsschriftsteller: bloß nicht zu langweilen. Dies gelingt ihr dadurch, dass sie das Fabelpotenzial in beide Richtungen denkt – und so passagenweise ihre eigenen Erzählabsichten zu durchkreuzen scheint. Etwa in jener Passage, in der ein Biologe über einen libanesischen Clan spricht, dessen kriminelle Strategie ihn an das Verhalten von Termiten gemahnt.

Eva Menasse: Tiere für Fortgeschrittene. Kiepenheuer & Witsch, Köln. 320 Seiten, 20 €.