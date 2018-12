Setzen sich mit ihren weiblichen Körpern in Beziehung zur Figur des Cowboys: Katrin Bretschneider (links) und Manuela Weichenrieder. (Schwankhalle)

Der König der Prärie ist eine Frau. Genauer: gleich zwei Frauen. Mit wallendem Haar, stolz-aufrechter Haltung und rotem Cowboyhut stehen Katrin Bretschneider und Manuela Weichenrieder auf der Bühne und proben für ihr neues, eigens inszeniertes Stück „Great Again“. Der Text sitzt noch nicht ganz, die Requisiten liegen quer verstreut auf dem Boden, die Loop-Station gibt keinen Ton von sich. Es ist noch viel zu tun bis zur Premiere am kommenden Donnerstag. Aber es geht voran. Ihre Mission: Sie wollen die berühmte „Wild West Show“ von William F. Cody alias Buffalo Bill in der Bremer Schwankhalle aufführen.

Ein gehöriger Kraftakt und keine leichte Aufgabe. Denn auch Bill hatte einst eine Mission, und die war nicht gerade bescheiden: Die Ästhetisierung der Vergangenheit (Cowboys und Indianer) sollte das junge Amerika vor über 100 Jahren mit Stolz erfüllen und dafür sorgen, dass der Rest der Welt mit Bewunderung auf das Land – und natürlich auf ihn – blickt. Mit seinem Riesenspektakel aus 56 bewaffneten Show-Cowboys, 86 wilden Pferden, 42 schreienden Indianern und einer Bisonherde, mit dem der Prahlhans durch Amerika und Europa, sogar durch Bremen tourte, begeisterte er ein Millionenpublikum.

Buffalo Bill begründete damit eines der erfolgreichsten Genres der Popkultur: den Western. Mehr noch: Er prägte das Bild des Wilden Westens, wie wir ihn heute kennen. Oder zumindest zu kennen glauben. Denn mit der Wahrheit nahm es William F. Cody, der spitzbärtige König der Prärie, damals nicht immer so genau.

Zwischen Großartigkeit und Scheitern

Dass die Vergangenheit allzu gerne zur Legende umfunktioniert wird, zur Sehnsuchtsmaschinerie und Identifikationsplattform, zur perfekten Bühne der Idealisierung, nehmen Bretschneider und Weichenrieder zum Anlass, sich auf ironisch-theatralische Weise mit dem Konstrukt „Greatness“ auseinanderzusetzen. Denn auch heute, ein Jahrhundert später, träumt die amerikanische Nation unter Führung von Präsident Donald Trump bekanntlich davon, „great again“ – also wieder großartig – zu werden. Vier Abende lang will das Duo das Vergangene aus der Vergangenheit zur Gegenwart werden lassen, sozusagen „eine Beschwörung der Beschwörung heraufbeschwören“, sagen sie. Dabei werfen die Schauspielerinnen Fragen auf wie: „Auf wessen Kosten funktioniert eigentlich ,Greatness‘?“ Oder aber: „Wann werden wir endlich so großartig, wie wir nie waren?“

Dass der Versuch, (bei dem auch feministische Anliegen unterschwellig mitschwingen), den männlich besetzten Western-Kosmos als Zwei-Frauen-Stück zu „re-enacten“, zum Scheitern verurteilt ist, ist Teil der Performance. In „Great again“ bewegen sich die Schauspielerinnen Bretschneider und Weichenrieder stets zwischen Illusion und Realität, spielen mit der Diskrepanz zwischen Großartigkeit und Scheitern.

Eindruck von Weite

Das soll sich auch im Bühnenbild spiegeln. Ein fahr- und fragmentierbares Panorama dient den Frauen als Kulisse. Darauf zu sehen ist der Klassiker des Westernfilms: das im US-amerikanischen Südwesten gelegene Monument Valley, bestehend aus mehreren Sandsteinfelsen, umgeben von nichts als rotsandiger Wüste.

Im dunkel verhangenen Raum entsteht dadurch der Eindruck von Weite, der den Zuschauer mitten rein in den vermeintlich echten Wilden Westen katapultiert. Immer wieder fahren die Schauspielerinnen die Wände auseinander, fügen sie neu zusammen. Während sie Sätze wie „wir sind hier, um ein Versprechen einzulösen“, „wir reiten mit dir in den Sonnenaufgang“ oder „lasst euch nicht einreden, dass etwas unmöglich ist“ in den Raum werfen, brechen sie den Eindruck des Realen und schaffen etwas, das auch schon Buffalo Bill vor ihnen geschaffen hat: eine Mischung aus Fakt, Fiktion und Flunkerei. Die kommt mit Blick auf die heutige Gesellschaft beängstigend aktuell daher.

Weitere Informationen

„Great Again“ feiert am Donnerstag, 13. Dezember, um 20 Uhr Premiere in der Schwankhalle und wird dort noch bis Sonntag, 16. Dezember, jeweils um 20 Uhr aufgeführt.