Tierisch: Titelheldin (Katharina Shakina) trifft Langohr (Rajko Geith). (Stephan Walzl)

Oldenburg. Aus der Ferne sieht es so aus, als sei ein Zirkus in die Stadt gekommen. Tatsächlich handelt es sich bei der weiß-blauen Erscheinung, die am Südufer der Hunte imposant gen Himmel ragt, um ein historisches XXL-Zelt der einschlägig bekannten Dynastie Roncalli. Am Pfingstwochenende ist es offiziell zu einem "Uferpalast" umgewidmet worden, um bis zum 1. Juli als Ausweichbühne des Oldenburgischen Staatstheaters zu dienen, dessen Brandschutz und Bühnentechnik sanierungsbedürftig sind.

Mehr als 1000 Zuschauer fasst das Interimsquartier. Es ist nach 2010/2011, als man für eine Saison eine Halle des Fliegerhorsts Oldenburg bespielte, binnen weniger Jahre die zweite spektakuläre Spielstätte, die gewissermaßen aus der Not geboren wurde – und sich prompt als Segen in Sachen Publikumszuspruch erwies. So immens war der Andrang an Schau(spiel)lustigen bereits am Sonnabend, dem Eröffnungstag, dass Generalintendant Christian Firmbach bei der Einweihung des sogenannten Theaterhafens auf dem vormaligen Areal des Unternehmens Rhein-Umschlag märchenhaftes Vokabular bemühte: Mit dem Theaterhafen sei ein "Ort wachgeküsst worden, der auch viele Menschen anlockt, die sich sonst nicht unbedingt für Theater interessieren".

Die vitalisierende Inbesitznahme des vormaligen Industriegeländes erfolgte bei wohltemperierter und trockener Witterung. Das Open-Air-Programm war ausgesprochen bunt und für alle Altersgruppen geeignet; für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Weil das Areal etwas abgelegen ist, verkehren in den kommenden sechs Wochen Shuttlebusse zum Zentralen Omnibusbahnhof.

Zum i-Tüpfelchen der Eröffnungsfeierlichkeiten avancierte naturgemäß die erste Premiere am neuen Spielort: eine Adaption von Lewis Carrolls "Alice im Wunderland" (1863) mit dem auf den ersten Blick kryptischen Zusatz "L-S-Dreamland", der auf die nämlichen psychedelischen Zutaten verweist wie – angeblich! – der Beatles-Song "Lucy in The Sky With Diamonds". Das damit bezeichnete Spektakel, ein teils überwältigender Mix aus Schauspiel und Musical, Zirkus- und Cabaret-Revue, Vaudeville und Quatsch-Comedy-Club, Traumreise und Rauschtrip, hob kurz vor Beginn der Vorstellung jenseits des Zelt-Trumms mit dem an, was Christine Post, Referentin des Intendanten, "Vorglühen" nannte: Ein mit skurrilen Akteuren besetzes Boot schipperte vorbei, und auf einer Außenbühne intonierte White Rabbit (Rajko Geith) mit musikalischer und chorischer Unterstützung rockige Songs – und führte zudem bereits den Begriff "judgement day" (Jüngstes Gericht) im Mund, der kurz darauf im Zelt den Rahmen des Geschehens abgeben sollte.

Dort nämlich hatte man die beklagenswerte Titelheldin Alice (Katharina Shakina) in einem schmiedeeisernen Käfig interniert, der zwischen dem sogenannten Boden der Tatsachen und der fantastischen Kuppel baumelte, als würde er das Mäandern zwischen Fakten und Fiktion nachvollziehen, das Carrolls in einer Parallelwelt spielende Fabel auszeichnet. Ihr soll der Prozess gemacht werden, wie Zeremonienmeister (Jens Ochlast) dreisprachig ins fabelhaft ausgestattete Rund ruft (Bühne: Maximilian Lindner). Warum das so ist, zeigt eindringlich die zweieinhalbstündige Inszenierung von Robert Gerloff, die klotzt statt zu kleckern. Wer auf den, nun ja, billigeren Plätzen sitzt, freut sich über die Pause, weil die harten Bänke Rücken und Gesäß bald auf Proben stellen, die es im Stammhaus selbst nach mehrstündiger Spieldauer nicht gibt.

Zu bewundern sind 16 Akteure in grandiosen Kostümen (Johanna Hlawica), die mithilfe des gewitzten Terra-Mirabilis-Chores und toller Musiker (Michael Bohn, Ernst Christoph König, Christian Schoenefeldt, Hajo Wiesemann) eine an popkulturellen Zitaten reiche Farce in der Manege darbieten. Dazu zählen "Schtonk" und "Matrix", The Doors und David Bowie. Star des schmucken Spektakels ist freilich das spielfreudige Ensemble. Begeisterter Beifall.

Weitere Aufführungen: 22. und 25. Mai, 19.30 Uhr (Restkarten); 1., 3., 5., 6., 9., 10., 14., 15., 16. Juni, 19.30 Uhr; 17. Juni; 18 Uhr.