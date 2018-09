Trotz Regen tummelten sich zum Start des Musikfests viele Menschen auf dem Rathhausplatz. (Jonas Kako)

19.931 Besucher sind zur diesjährigen Ausgabe des Musikfests gekommen. Das haben die Veranstalter am Montag in ihrer Abschlussbilanz vermeldet. Laut Intendant Thomas Albert und Geschäftsführer Jörg Ehntholt entspricht die Zahl der Besucher einer Auslastung von 81 Prozent. Man habe somit den Etat einhalten und insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen können.

Insgesamt 38 Veranstaltungen haben in den vergangenen drei Wochen im Rahmen des Musikfests in Bremen und im Umland stattgefunden. Am Sonnabend war die 29. Auflage des Veranstaltungsreigens im Bremer St.-Petri-Dom mit Darbietungen des italienischen Originalklang-Orchesters Europa Galante und dem Cor de la Generalitat Valenciana und Solisten unter der Leitung von Fabio Biondi ausgeklungen.

Mehr zum Thema Musikfest Bremen Wie immer ein Genuss Mit Großer Nachtmusik startet das über drei Wochen gehende Musikfest Bremen. Trotz Regen lassen ... mehr »

Albert und Ehntholt vergleichen die Erträge des Musikfests mit einem edlen wie berauschenden Natur-Output: „Jedes Festival ist wie beim Wein ein ganz eigener Jahrgang, und die diesjährige Lese hat uns eine Ernte herausragender Qualität beschert.“ Die 30. Ausgabe des Musikfests findet 2019 vom 24. August bis 14. September statt.

Besonderes Augenmerk dürfte dann auf dem Arp-Schnitger-Festival liegen, das in diesem Jahr zum neunten Mal im Rahmen des Musikfests veranstaltet wurde – und bei Orgelkonzerten in Hamburg-Neuenfelde, Bockhorn, Cappel, Cuxhaven-Altenbruch, Cuxhaven-Lüdingworth und Ganderkesee auf große Resonanz stieß. Im nächsten Jahr jährt sich der Todestag des Orgelbauers aus der Wesermarsch zum 300. Mal. Das Musikfest dürfte sich vernehmlich in die Feierlichkeiten einschalten.