Zum Verwechseln ähnlich: Eugen, Semjon und Michael Posens Version der Mona Lisa. (dpa)

Sogar die Mona Lisa ist dabei. Natürlich nicht die aus dem Pariser Louvre von Leonardo da Vinci, aber eine ziemlich echt aussehende Kopie von den Brüdern Posin, die ganz legal als Kopisten arbeiten und in Berlin einen Kunstsalon betreiben. Daneben hängen berühmte Gemälde wie "Blaues Pferd" von Franz Marc oder "Potsdamer Platz" von Ernst Ludwig Kirchner – ebenfalls alle gefälscht.

"Das Thema Kunstfälschung ist brisant, weil es sehr oft vorkommt und weil natürlich niemand gerne zugeben möchte, dass er sich da hat täuschen lassen", erklärt Kuratorin Katharina Hecker. Die Fabrik der Künste in Hamburg gibt bis zum 8. Juli Einblicke in das spannende Thema Kunstfälschung – von legal angefertigten Kopien berühmter Kunstwerke bis hin zu polizeilich konfiszierten Kunstfälschungen mit kriminalistischem Hintergrund.

Zu sehen sind rund 70 Werke berühmter Meisterfälscher, wie Edgar Mrugalla oder Konrad Kujau, aber auch Werke legal arbeitender Kopisten, wie den Gebrüdern Posin. "Es kommt sogar immer mal wieder vor, dass auch in Museen Fälschungen hängen", sagt Hecker. So enttarnte der "König der Kunstfälscher" Mrugalla ein angebliches Gemälde von Max Liebermann in der Hamburger Kunsthalle als von ihm gemalt.

"Wir wollen die Fälscher weder hypen noch als Schwerkriminelle darstellen", erklärt Hecker. Vielmehr gehe es um die (persönlichen) Geschichten dahinter. So sei Mrugalla (1938-2016) ein Trödelhändler gewesen. Nachdem ihn Kunsthändler mit vermeintlich uninteressanten Gemälden aus Nachlässen "übers Ohr gehauen hätten", fing er an, sich mit Kunst zu beschäftigen und malte selber.

Eine Flut von Fälschungen

Da sich jedoch niemand für seine Werke interessierte, spezialisierte er sich auf Fälschungen. "Wenn das funktioniert, berauscht das auch", meint Hecker. Wirklich profitiert hätten davon jedoch Händler und Galeristen, nicht sein Vater, erklärt der Sohn Richard Mrugalla im Katalog, der zur Ausstellung erscheint. Für einen der größten Presse-Skandale in der bundesdeutschen Geschichte sorgte die Veröffentlichung der vermeintlichen "Hitler-Tagebücher" im Magazin "Stern" im Frühjahr 1983.

Geschrieben hatte die Tagebücher Konrad Kujau (1938-2000), der dafür drei Jahre ins Gefängnis ging – in der Ausstellung sind einige der Manuskripte zu sehen. Nach seiner Haftstrafe nutzte Kujau seine Popularität und eröffnete ein eigenes Atelier, in dem er "original Kujau-Fälschungen" offiziell verkaufte. "Diese gefälschten Werke wurden bei Sammlern so beliebt, dass sie wiederum gefälscht wurden", erklärt Hecker.

So tauchte beim Internet-Auktionshaus Ebay eine Flut gefälschter Kujau-Fälschungen auf. Die Werke stammten von einer Verkäuferin, die behauptete, eine weitläufige Verwandte Kujaus zu sein. Bei einem Gerichtsprozess gaben viele der betroffenen Käufer an, sich von den erworbenen Bildern dennoch nicht trennen zu wollen. Eines dieser gefälschten Fälschungen – ein Gemälde im Stil Gustav Klimts – befindet sich heute im Fälschermuseum Wien und wurde der Hamburger Ausstellung als Leihgabe zur Verfügung gestellt.