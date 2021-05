Mit vielen kleinen und mittelgroßen Lügen zum Erfolg: Großbritanniens Premierminister Boris Johnson bediente sich für die Brexit-Kampagne Mittel, die auch Verfechtern der "neuen Rechten" nicht fremd sind. (STEFAN ROUSSEAU)

Zum Jahrtausendwechsel hatte Anne Applebaum sich Freunde und Bekannte auf ihr Landgut in Polen eingeladen. Journalisten waren dabei und Diplomaten, aus Übersee und Europa. Anne Applebaum ist Historikerin und Publizistin, unter anderem für den „Economist“. Ihr Mann Radek Sikorski war Ende der 1990er-Jahre Außenminister der rechtsliberalen polnischen Regierungskoalition. Eine Feier in konservativen, pro-europäischen, (markt-)liberalen Kreisen also, so schreibt Applebaum im Auftaktkapitel ihres neuen Buchs. Und wenig später: „Gut zwei Jahrzehnte später würde ich die Straßenseite wechseln, um einigen der Gäste unserer damaligen Silvesterparty aus dem Weg zu gehen.“

Wie es dazu kommen konnte, dass aus Freunden plötzlich politische Gegner wurden, darum geht es in Applebaums hellsichtiger Analyse „Die Verlockung des Autoritären“. Sie fragt sich, warum einige ihrer Bekannten zu Protagonisten anti-demokratischer Strömungen oder Regierungen wie der von Victor Orbán in Ungarn, der PiS-Partei in Polen oder Donald Trumps in den USA werden konnten. Wie sie, obwohl mit sicheren Jobs und Privilegien ausgestattet, die Denk- und Verhaltungsmuster von etwas, was inzwischen „die neue Rechte“ heißt, attraktiv finden können. Und nicht nur das: wie sie sogar zu medial mit allen Wassern gewaschenen Einflüsterern autoritär herrschender Politiker wurden.

Das Auftaktkapitel des Buches lässt zunächst eine Anekdotensammlung erwarten, doch Applebaum schaltet schnell um. Jedes auf Logik und Ratio gebaute System sei stets durch „Ausbrüche des Irrationalen“ bedroht, schreibt sie. Sie zitiert die Verhaltensökonomin Karen Stenner, die davon ausgeht, dass rund ein Drittel der Bevölkerung jedes Landes sich nach autoritären Strukturen sehnt, nach Ordnung und Homogenität. Komplexität, sprich: Meinungsvielfalt, stellt für diese Menschen eine Überforderung dar. Das kann beispielsweise an mangelnden sozialen Bindungen liegen oder umgekehrt daran, durch das Bekenntnis zu einer Partei oder Strömung einen Platz in der Gesellschaft und Einfluss zu bekommen - ein Gedanke, den schon Hannah Arendt spann. Totalitarismus ziehe die „Gekränkten und Erfolglosen“ an, schrieb die Philosophin in den 1950er-Jahren.

Autoritäre Herrscher umgeben sich daher gerne mit Narzissten, die finden, sie seien zu Unrecht übergangen worden. Solche Persönlichkeiten sind daher anfällig für Neid und Wut. Ihr Antrieb ist messianisch, davon geprägt, andere zu dem zu bekehren, was sie als Wahrheit definieren. Von daher werden sie alles tun, um eine illiberale Ideologie möglichst weit zu verbreiten. Für diese Treue werden sie dann belohnt - und können auf einflussreichen Posten umso mehr Unheil anrichten. Beschrieben hat dies schon 1927 der französische Journalist Julien Benda mit Blick auf Journalisten, die glühende Rechtfertigungen für die Faschisten oder Kommunisten verfassten. Heute geht es allerdings nicht mehr nur um Artikel, sondern um die Lufthoheit über die ungleich einflussreicheren sozialen Medien.

Anne Applebaum unterscheidet: Während die intellektuelle Linke vor allem gesellschaftliche Entwicklungen beeinflusst, Diskussionen um Gleichberechtigung, Diversität oder Umweltschutz, sitzt die intellektuelle „neue Rechte“ auf Regierungsposten. Und sorgt ganz konkret dafür, dass die Unabhängigkeit der Justiz, die Pressefreiheit oder das Abtreibungsrecht infrage gestellt werden und alles auf eine, rückwärtsgewandte Linie getrimmt wird. Applebaum beschreibt einige dieser Karrieren, beispielsweise die von Jacek Kurski, einem erfolglosen Gewerkschaftsfunktionär und Demagogen, der das staatliche polnische Fernsehen „aufräumte“ und zum Sprachrohr der PiS machte. Unter anderem mit dem, was der Historiker Timothy Snyder „die mittelgroße Lüge“ nennt.

Das ist nicht mehr die Holzhammer-Propaganda, die leicht als falsch, weil nicht gedeckt von der Lebenswirklichkeit entlarvt werden kann - wie unter den Nazis oder in der DDR. Sie wirkt durch „alternative Fakten“ als schleichendes Gift, gestreut von den „Händlern der Desinformation“, so Applebaum. Wie erfolgreich man damit sein kann, weiß die Welt seit Donald Trump und seinem Ex-Berater Steve Bannon, aber auch seit Boris Johnson und dessen Brexit-Kampagne. Doch auch radikale linke Ideen passen in das Muster, wohlfeile Pauschalkritik an „dem Westen“, den „Eliten“, dem „Establishment“, „dem Kapital“ oder „Europa“, gewürzt mit ein bisschen Apokalypsen-Rhetorik. Zu hören ist das auch von Marine Le Pen oder Victor Orbán, hier treffen sich die Extreme. Von dort ist es nie weit bis zu Verschwörungstheorien über „das Weltjudentum“.

Anne Applebaums Buch ist eine Mahnung an alle, denen die liberalen Demokratien lieb und teuer sind. Man sollte um diese besorgt sein, findet sie. Und daher wachsam. Ihr Appell geht verschärft an die, die immer noch denken, die „neue Rechte“ sei eine Spielart des Konservatismus, die man schon in den Griff bekommen könnte. Doch Führerkult und Unterdrückung von Minderheiten haben das westliche Abendland, dem die Konservativen sich verpflichtet fühlen, noch nie gerettet, sondern zerstört.

Weitere Informationen

Anne Applebaum: Die Verlockung des Autoritären. Warum antidemokratische Herrschaft so populär geworden ist. A. d. Am. v. Jürgen Neubauer. Siedler, München, 210 Seiten, 22 €.