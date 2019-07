Faultiere sind nur einige der Protagonisten in einer neuen Folge der Kolumne "Müßiggang". (epa How Heee Young)

Unaufhaltsam strebt 2019 einem weiteren Jubiläum zu: Nach dem Universalgenie Leonardo da Vinci (seit 500 Jahren tot) und dem Roman „Robinson Crusoe“ (veröffentlicht vor 300 Jahren), nach dem forschen Alexander von Humboldt (geboren vor 250 Jahren) und den mutigen Bremer Stadtmusikanten (seit 200 Jahren auf Tour) jährt sich am 23. Juli erstmals die Geburt dieser Kolumne aus dem Geist des bildungsbürgerlich bemäntelten Nichtstuns. Mangels alternativer Gönner wird der Müßiggänger an diesem Datum, das leider auf einen Dienst(t)ag fällt, im Rahmen einer schlichten Feierminute sich selbst für seinen Einsatz an der Trägheitsfront danken – und sich als kleines Zeichen der Wertschätzung ein Buch überreichen.

Dabei denkt er naturgemäß an einen einschlägigen Titel, der ihn seit seiner endlich vollbrachten Literaturkatalogsichtung triggert: In „Die Weisheit der Faultiere“ (Untertitel: „Gelassen, besonnen, fokussiert – mit weniger mehr erreichen“), einem laut Verlag „zauberhaftem Buch gegen Stress, Hektik und Produktivitätswahn“, bringe Jennifer McCartney gehetzten Lesern „100 Prozent Entschleunigung“ bei. Solche Erfolgswerte – das sei neidlos eingeräumt – kann der gleichfalls um Hilfe zur Selbsthilfe bemühte Müßiggänger seinem Publikum nicht bieten; allenfalls, sagen wir mal, sieben bis elf Prozent. Einerseits. Andererseits gebietet diese New Yorker Autorin über eine respektable Publikationsgeschichte, die sie zur Erörterung der ganz großen Menschheitsfragen qualifiziert. Das signalisiert vor allem ihr Buch „Lass den Scheiß doch einfach liegen: Weil Aufräumen dein Leben sicher nicht verändern wird“.

Bevor der Müßiggänger nach seiner Bescherung in Formulierungen wie „Faultiere sind die lebendige Achtsamkeit“ und „Faultiere haben Yoga quasi erfunden“ schwelgen kann, steht ihm noch eine Aufgabe bevor, gegen die das Ausmisten des Augiasstalls ein Dreck ist: Er hat es sich zur Mission gemacht, der törichten Umbenennung der Monate Juni und Juli in „Juno“ und „Julei“ Einhalt zu gebieten. Gewiss: Wie die Ziffern zwei (zwo) und drei liegen besagte Wörter im mündlichen Sprachgebrauch so nah beieinander, dass sie in der Frühzeit des Telefonierens womöglich Verwechslungsgefahren bargen. Und doch: Man kann auch gleich versuchen, sie möglichst deutlich auszusprechen. „Nimm doch mal die Decke aus dem Mund“, sagt meine Oma.