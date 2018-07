Sänger Jan "Monchi" Gorkow und Feine Sahne Fischfilet kommen im Dezember wieder zurück in den Norden. Im Dezember geben sie sich im Pier 2 die Ehre. (Pascal Faltermann)

Feine Sahne Fischfilet kommt am 22. Dezember 2018 ins Pier 2 in Bremen. Das teilten die Musiker auf ihrer Homepage mit. Neben Bremen spielt die sechsköpfige Band in 17 weiteren Städten in Deutschland und der Schweiz. Eigentlich war die „Alles auf Rausch“-Tour bereits in mehr als 20 Städten komplett ausverkauft. Doch die Band hat nun angekündigt: „Alles auf Rausch... Es geht weiter!”

Erst vor wenigen Wochen trat Feine Sahne Fischfilet beim Hurricane-Festival in Scheeßel auf, ab November startet nun die Zusatztour. Der Vorverkauf für die Konzerte beginnt am Freitag, 6. Juli, um 12 Uhr unter www.tixforgigs.com sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das neueste Album "Sturm und Dreck" ist mittlerweile das fünfte Werk der Band aus Mecklenburg-Vorpommern. Es wurde Anfang des Jahres veröffentlicht und war wochenlang auf Platz drei der Albumcharts. Die Musik von Feine Sahne Fischfilet ist eine Mischung aus treibendem Punkrock mit kräftigen Bläsersätzen. Die Band polarisiert mit ihren oft politischen Texten. Sie positioniert sich stark gegen Faschismus, wurde allerdings selbst bis 2014 vom Verfassungsschutz überwacht. (ias)