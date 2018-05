Wenn von einem Fenstersturz die Rede ist, denken Kulturbeflissene hierzulande an Ludwig Franz Hirtreiter. Größter Erfolg des Mannes, der sich als Sänger Rex Gildo nannte, wurde 1972 das Stimmungslied „Fiesta Mexicana“, dessen Text-Höhepunkt „Hossa!“ viele Fans noch heute auswendig skandieren können. Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte der Künstler am 23. Oktober 1999 in Bad Vilbel in einem Möbelhaus. Am selben Abend stürzte er sich aus einem Fenster im zweiten Stock seiner Münchner Wohnung. Wenige Tage darauf erlag er seinen Verletzungen.

Noch berühmter als der Fall des Schlagerstars ist ein Fenstersturz, der glimpflicher ausging – und sich an diesem Mittwoch zum 400. Mal jährt: Am 23. Mai 1618 warfen protestantische Böhmen die beiden kaiserlichen Statthalter, Jaroslav Borsita von Martinitz und Wilhelm Slavata, sowie den Kanzleisekretär Philipp Fabricius aus einem Fenster der Prager Burg. Die tückische Tat, der ein kurzer Prozess vorangegangen war, markierte den Beginn des Dreißigjährigen Krieges zwischen Katholiken und Protestanten.

Dass alle drei Männer den sogenannten Zweiten Prager Fenstersturz aus 16 Metern Höhe weithin unversehrt überlebten, gilt als Wunder. Zeitgenössische Darstellungen besagen, Engel hätten ihren tiefen Fall abgefangen. Auf Protestanten wiederum geht die Kolportage zurück, ein Misthaufen habe den Dreifachsturz gedämpft. Von dieser frommen Mär erzählt der 1966 mit dem Bremer Literaturpreis ausgezeichnete Wolfgang Hildesheimer in dem Roman „Das Paradies der falschen Vögel“ (1953). Seine anrüchige These: Besagten Haufen, der in Tschechien längst als zu den nationalen Devotionalien gezählt wird, hat es – außer als gefälschte Reliquie – nie gegeben. So ein Mist.