Mit der neuen Plattform Joyn sollen die Angebote von 55 TV-Sendern in einer App nutzbar sein, mitgezählt worden sind allerdings beispielsweise auch die Regionalfenster des WDR. (Fabian Sommer)

Bremen. Nicht nur die neue Prosieben-Erfolgsshow „The Masked Singer“, auch die Comedy-Serie „Jerks“ mit Christian Ulmen und Fahri Yardim läuft auf Joyn. Wer nach den ersten beiden Staffeln vom Fremdschämen noch nicht genug bekommen hat – oder im Gegenteil: erst richtig auf den Geschmack gekommen ist –, der muss für die neuen Folgen den Dienst einschalten. Aber was ist Joyn überhaupt?

Joyn ist ein neuer Streaming-Dienst, bei dem Fernsehinhalte über das Internet aufgerufen werden können. Laut der Internetseite von Joyn können die Nutzer „mehr als 50 TV-Sender“ live anschauen oder Shows und Serien nach Bedarf aus der Mediathek abrufen. Die Plattform ist eine Kooperation der Prosieben-Sat.1-Gruppe, zu der etwa Kabel 1 gehört, und dem Unterhaltungsunternehmen Discovery, zu dem etwa die Kanäle Dmax oder Eurosport zählen. Auch öffentlich-rechtliche Sender wie ARD, ZDF, Arte und Phoenix sind im Angebot enthalten. Allerdings sind unter „den mehr als 50 TV-Sendern“ etwa alle regionalen Fenster des Westdeutschen Rundfunks (WDR) enthalten. Die Kanäle für Köln, Düsseldorf, Bonn und Co. unterscheiden sich kaum und senden die meiste Zeit das gleiche Programm.

Die Nutzer können Joyn am Computer per Webbrowser, am Smartphone und Tablet per App oder mit dem Smart-TV sehen. Die Plattform ist kostenlos und benötigt keine Registrierung. Vor und während der Videos laufen Werbeclips. Joyn wirbt auf der Webseite mit originären oder exklusiven Inhalten, zu denen etwa „Jerks“ oder die Comedy-Serie „Die Läusemütter“ gehört , bei der Michael Kessler mitspielt. Mehr exklusive Inhalte sollen noch dieses Jahr folgen. Weitere Serien sind etwa TV-Klassiker wie „Grey's Anatomy“, „Big Brother“ aber auch die Tagesschau läuft bei Joyn. Laut Betreiber sind viele Inhalte schon eine Woche vor der Ausstrahlung im Fernsehen verfügbar.

In der ersten Woche nach dem Start hatte die App bereits mehr als eine Million Nutzer, in den App-Stores war sie kurzzeitig auf Platz eins. Im Winter will Joyn ein Premium-Angebot starten, sagt Vanessa Frodl, Sprecherin von Joyn. Der Streaming-Dienst soll mehr Funktionen und weitere exklusive Inhalte bieten. Auf die Frage, wie sich Joyn gegen die Konkurrenten wie Amazon Prime oder Netflix durchsetzen will, schreibt Frodl: „Unsere Serien spielen in der Lebenswelt unserer Nutzer. Sie erleben Situationen, die (fast) jeder kennt und nachvollziehen kann und haben mit alltäglichen Problemen zu kämpfen.“ Man sei außerdem stolz, die „besten deutschen Schauspieler“ wie etwa Klaas Heufer-Umlauf oder Kathrin Bauerfeind für das Angebot gewonnen zu haben. Dazu gebe es „internationale Top-Dokus und Serien aus dem Bereich Real-Life-Entertainment“, in Sammlungen biete Joyn außerdem Inhalte zu den Themen Autos und Essen an. Wie viel das Angebot kosten soll, hat Frodl nicht gesagt.