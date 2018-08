Ein Show mit Hingabe, Leidenschaft und viel Energie: Justin Sullivan mit der Band New Model Army. (Lars Fischer)

Das Festival für Menschen, die eigentlich nicht (mehr) zu Festivals gehen, ist auch im vierten Jahr eine weitgehend kontemplative Angelegenheit. Es scheint fürs A Summer’s Tale keine große Rolle zu spielen, dass die Konkurrenz mit zeitgleichen Open Air-Veranstaltungen von Wacken bis zur Bremer Bürgerweide groß ist. Die Besucherzahlen sind leicht angestiegen, aber dass die Heide brennen würde, kann man so nicht behaupten.

Der Faktor Luxus wird großgeschrieben, die Preise sind entsprechend. Zwischen Wohnmobil-Platz und Yoga-Workshop an der Luhe passt noch ein Kochkursus mit Tim Mälzer. Zahlreiche Kinder drücken den Altersdurchschnitt und machen die viertägige Illusion von hippiesken Kommunenflair perfekt. Neben Lesungen und zahlreichen anderen Beiprogrammpunkten spielt auch die Musik, die in der Regel nach relativ geschmackssicheren Kriterien ausgewählt ist.

Die ganz heftigen Klänge bleiben außen vor, und die Mischung zwischen Trendigem und Traditionellen stimmt. Am Donnerstag fielen besonders Passenger, der nach Bandexperimenten zurückgekehrt ist zur Soloperformance, die immer hinreißenden Belle & Sebastian und die schwedischen Dauerbrenner von Mando Diao positiv auf, Jonathan Jeremiah avancierte zum Geheimtipp.

Die Unbeugsamen

Der erste Höhepunkt des zweiten Tags ist dann der Auftritt von Kettcar, die am frühen Abend auf der Hauptbühne mit dem gleißenden Sonnenschein um die Wette glänzen. Mit launigen Kommentaren, aber vor allem mit ihrer Attitüde funktionieren die Indierocker auch auf großem Podium. Kettcar-Songs sind immer auch Geschichten, eher angedeutet als auserzählt, und durchweg mit klarer Haltung.

Weil die Band nicht missioniert, sondern authentisch Stellung bezieht, überzeugt sie. Ein Thema wie Homophobie im Spitzensport in einen brillanten Popsong mit Hip-Hop-Anleihen zu verpacken, ist dabei sicherlich Marcus Wiebusch’ Meisterwerk. Sein ursprüngliches Solostück „Der Tag wird kommen“ haben Kettcar längst adoptiert. Es ist ein mächtiges Fanal und wird zu Recht gefeiert.

Zwischen der Hauptbühne und der benachbarten Zeltbühne, auf der mit den experimentellen Grizzly Bear und dem Northern Soul der Hothouse Flowers sehr beglückende Kontrapunkte gesetzt werden, pendelt das Programm auf den bisherigen Höhepunkt zu. Justin Sullivan und seine New Model Army teilen mit Kettcar die unbeugsame Positionierung. Es ist völlig unmissverständlich, wofür der Sänger, der sich einst Slade The Leveller nannte, und die Seinen stehen – entsprechend wenig Worte muss er darum machen.

Wie seit Jahrzehnten liefern New Model Army einen vor Energie nur so strotzenden Auftritt ab. Egal, wie man zur Musik der Band, die sich vom Postpunk über Folkrock zu einer Art Trademark entwickelt hat, steht, die Hingabe und Leidenschaft ihrer Auftritte ist eine verlässliche Konstante. Am liebsten spiele er bei Festivals zum Sonnenuntergang, hat Sullivan schon vor vielen Jahren zu Protokoll gegeben, und so ist es auch in der Lüneburger Heide.

Die gnadenlos strahlende Kugel versinkt erstaunlicherweise zu einem Song wie „Winter“, dessen frostige Sehnsüchte einen ganz neuen Kontext bekommen. Die Band zeigt, ihr ist jeder Auftritt ein Heiligtum, sie spielt, als ginge es ums blanke Überleben. Und sie ist so stringent, dass am Ende des engen Zeitplans noch einige Minuten mehr als geplant übrig sind.

Die nutzt sie für eine trotzige, wütende und doch auch ein wenig romantische Liebeserklärung: „I Love The World“ denkt all den Irrsinn, den die Menschheit mit diesem Planeten anstellt, mit. Dass man gleichzeitig zornig und romantisch, aggressiv und zärtlich, verzweifelt und hoffnungsvoll sein kann, das zeigt Justin Sullivan. Und all das macht New Model Armys Auftritt zur Sternstunde des Summer‘s Tale.

Hits gibt es genügend

In fast allem ist dann die abschließende Show von Madness ein Gegenentwurf dazu. Ein offenbar schlecht gelaunter Graham McPherson erzählt irgendwelchen Unsinn von der Michael Schenker Group und versucht mit Misanthropie für gute Laune zu sorgen. Ein eher zweifelhafter Ansatz. Mit einem Team in Fußballmannschaftsstärke im Rücken und der Sonnenbrille auf der Nase gelingt es auch nur bedingt.

Natürlich hat die Gruppe mit ihrem sogenannten Nutty Sound, der weitgehend auf klassischen Ska basiert, die tanz- und feierfreudigen Besucher schnell auf ihrer Seite. Hits gibt es genügend, allen voran natürlich der unverwüstbare Klassiker „Our House“. Die Masse, die auf einem speziell gefederten Dressurplatz – das Festivalgelände ist eigentlich ein Reitsportzentrum – munter dahin wippt, nimmt das alles dankbar auf. Aber die Abschlussparty, die ein tropischer Festivaltag in leichter Abendkühle eigentlich verdient hätte, die findet wohl eher vorm Zelt auf dem Comfort-Campingplatz statt.