Gemeinsamer Einsatz fürs Musikfest: Intendant Thomas Albert und CDU-Abgeordnete Elisabeth Motschmann.

Das Musikfest Bremen kann sich im kommenden Jahr erstmals über eine Finanzspritze von 500.000 Euro aus dem Bundeshaushalt freuen, wie der WESER-KURIER erfahren hat. Dafür hat sich die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann in Berlin stark gemacht. Beschlossen wurde dies am Donnerstagnachmittag in einer sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags, in der alle Einzeletats beraten und zu einem Haushaltsentwurf zusammengefügt werden.

Ob das Musikfest nicht nur 2019, sondern auch in den Folgejahren auf Bundesmittel bauen kann, ist laut Motschmann noch nicht klar. Es handele sich zunächst um eine einmalige Förderung. Das nächste Musikfest findet vom 24. August bis zum 14. September 2019 statt.

Sie freue sich, dass das Musikfest im Jahr seines 30. Geburtstags aus Bundesmitteln finanziell unterstützt werde, so Motschmann, die kultur- und medienpolitische Sprecherin ihrer Fraktion ist. Dies zeige, dass das Festival „international in der musikalischen Spitzenklasse“ spiele und durch die Auswahl der hochkarätigen Künstler in den vergangenen Jahren bewiesen habe, förderwürdig zu sein. Doch die musikalische Qualität der Veranstaltung ist offenbar nicht der einzige Grund für die Mittelvergabe.

"Vorzeigeobjekt"

Das Musikfest passe mit seinem Profil auch zu der politischen Agenda der Bundes-Kulturpolitik, weil es ein „Vorzeigeprojekt für die kulturelle Stärkung der ländlichen Regionen“ ist, betont Elisabeth Motschmann, die einige Zeit im Aufsichtsrat des Festivals saß. In der Tat finden in Städten und Gemeinden des Nordwestens zwischen Elbe, Weser und Ems mittlerweile genauso viele Konzerte des Musikfests statt wie in Bremen. Intendant Thomas Albert arbeitet seit Jahren an einer Vernetzung der Akteure im Nordwesten.

"Ganz wunderbar"

Albert, von dem die Idee stammt, sich an den Bund zu wenden, freut sich naturgemäß über diese umfassende Anerkennung der Arbeit der Musikfest Bremen GmbH: „Es ist ganz wunderbar, dass das Musikfest Bremen jetzt auch einmal in Berlin Gehör gefunden hat.“ Dort habe man offenbar erkannt, dass die Lebensqualität in ländlichen Räumen gestärkt werden müsse. Zur Lebensqualität gehöre zwingend ein hochwertiges kulturelles Angebot wie das des Musikfests, dessen 38 Veranstaltungen in diesem Jahr 19.931 Besucher anlockten, was einer Auslastung von 81 Prozent entspricht. Albert hofft zudem auf eine Signalwirkung, die die Entscheidung haben könnte. Die Zusammenarbeit in der Region sprich, zwischen der Metropole Bremen und den umliegenden Städten und Gemeinden, müsse intensiver werden: „Die Deiche in den Köpfen müssen weg.“

Der Gesamtetat des Musikfests belief sich 2018, wie im Vorjahr, auf 3,2 Millionen Euro: 80 Prozent davon kamen durch Sponsoren und Ticketverkäufe herein, die Stadt Bremen steuerte 550.000 Euro bei. Der städtische Zuschuss ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben, und er wird es laut Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz (SPD) auch im folgenden Jahr bleiben: „Wir halten an unserer verlässlichen Finanzierung fest, damit auf dieser Grundlage Drittmittel von privaten Sponsoren eingeworben werden können.“ Emigholz bedankte sich ausdrücklich bei Thomas Albert für seine Initiative und bei Elisabeth Motschmann für deren Unterstützung.

Noch im Frühjahr hatte das Musikfest eine Hiobsbotschaft zu verkraften, als durch der Fusion der Bremer Landesbank (BLB) mit der in Hannover ansässigen NordLB ein langjähriger Hauptsponsor wegbrach. Von ehemals 250.000 Euro pro Jahr, die die BLB zugeschossen hatte, reduzierte sich die Förderung der NordLB auf 5000 Euro plus der Finanzierung eines Konzerts im Innenhof der Bank. Aufgefangen wurde der Betrag laut Albert durch andere Sponsoren.

Geld für zwei Denkmalschutzprojekte

Elisabeth Motschmann hat sich derweil nicht nur für das Musikfest stark gemacht, sondern war auch mit ihrem Einsatz für zwei Denkmalschutzprojekte in Bremen und Bremerhaven erfolgreich. 300.000 Euro werden vom Bund in die Restaurierung der Drehbrücke über den Geestemünder Hauptkanal in Bremerhaven fließen, eines der technischen Denkmäler der Seestadt. Der Erhalt der historischen Bremer Kai- und Stadtmauer an der Bremer Schlachte wird mit 40.000 Euro unterstützt. Die alten Steine sollen sichtbar bleiben und als Sitzgelegenheit dienen.