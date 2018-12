Von Friedrich Engels' wilden Jahren in Bremen erzählt Chefreporter Hendrik Werner in einer neuen Folge seiner immer wieder sonntags erscheinenden Kolumne. (Kellner-Verlag, Bremen)

Böse Zungen behaupten, Friedrich Engels sei 1838 nur in Bremen gestrandet, weil der zerstreute Philosoph die Stadt mit seinem Geburtsort Barmen verwechselt habe, der heute zu Wuppertal gehört. Hanebüchen! Tatsächlich beraumte er seinen zweieinhalbjährigen Aufenthalt in der weltoffenen Hansestadt planvoll an, um seine in Barmen begonnene kaufmännische Lehre in Bremen fortzuführen. Wie sehr ihn sein Ausbildungsplatz beim Großhandelskaufmann Leupold gefesselt haben muss, bekunden bemerkenswerte Briefe („Heute furchtbar langweiligen Tag gehabt“). Wie stark ihn die brodelnde Stadt in ihren Bann gezogen haben muss, bezeugen beachtliche Berichte, die er im „Morgenblatt für gebildete Leser“ (Stuttgart) veröffentlichte („Im Übrigen ist das hiesige Leben ziemlich einförmig und kleinstädtisch“).

Rasch wuchs ihm an der Weser der Neckname Fiete zu – und der Ruf, engelsgleich sei sein Betragen nicht. Neben sozialkritischen Lektüre-Exzessen will er einen „renommistischen studiosistischen Anhauch“ zelebriert haben, lies: eine verlängerte Pubertät mit Prahlerei und Duellen. Eine biografische Studie von Johann-Günther König, der den „hochbegabten jungen Mann“ als „trinkfesten Zechgesellen“ charakterisiert, bestätigt den losen Lebenswandel leider. Tatsächlich zog es den klugen Kopf, der neben scharfen Analysen auch freche Flausen hervorbrachte, oft in die berühmteste Schänke der Stadt, wo er lauthals lallend Wilhelm „Willi“ Hauffs „Phantasien im Bremer Ratskeller“ (1826) deklamiert haben soll.

So kam es, dass der Schlawiner vor allem das Entertainment schätzte, das seine ungeliebte Wahlheimat bot: „Die beste Seite Bremens ist die Musik“, schreibt er. Nur selten werde hierzulande „so viel und so gut musiziert wie hier.“ Neben der großen Anzahl von Gesangvereinen hebt er „die häufigen Konzerte“ hervor, die „immer stark besucht“ seien. Ein Text, den sein Leben als Bohemien inspiriert haben dürfte, ist ,,Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen" (1896). Darin erläutert Engels, warum der aufrechte Gang die Schöpfung von Kunst ermöglicht: „Die Hand war frei geworden und konnte sich nun immer neue Geschicklichkeiten erwerben, die damit erworbene größere Biegsamkeit vererbte und vermehrte sich von Geschlecht zu Geschlecht.“ Könnte es sein, dass Engels sogar den nächsten Schritt der Evolution – das Verwachsen der menschlichen Finger mit dem Smartphone – vorausgeahnt hat? „Das kannst du deiner Großmutter erzählen“, sagt meine Oma.