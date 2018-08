Kapuzenträger unter sich: Topher Grace als Ku-Klux-Klan-Chef David Duke in "BlacKkKlansman". (David Lee)

„Der Shit ist wirklich passiert“. Wenn dieser Satz auf der Leinwand erscheint, ist Spike Lees Film schon einige Minuten alt. Er startet mit einer Szene aus dem Klassiker „Vom Winde verweht“ (1939): Scarlett O‘ Hara (Vivien Leigh) irrt über einen Platz, auf dem verwundete Soldaten liegen, im Wind flattert stolz eine Südstaatenflagge. Gleich nach diesem Albtraum in Technicolor wird es schwarz-weiß. Alec Baldwin mimt einen selbsternannten Rasseexperten im typischen TV-Dekor der 1960er-Jahre, der gegen die angebliche Vorherrschaft der Schwarzen und der Juden wettert, sich dabei allerdings ständig verspricht. Baldwin variiert hier quasi seine Rolle aus der satirischen US-Fernsehshow „Saturday Night Live“, in der er Donald Trump parodiert.

Und dann kommt dieser Satz: „Der Shit ist wirklich passiert“, und er ist notwendig. Denn die Geschichte, die folgt, handelt von einem jungen afro-amerikanischen Polizisten, der sich in den 1970er-Jahren als Undercover-Agent in den rassistischen Geheimbund Ku-Klux-Klan einschleicht. Als reine Fiktion wäre sie sicher von jedem Verlag und jeder Filmproduktionsgesellschaft als haarsträubend abgetan worden. Ein schlechter Scherz. Doch Ron Stallworth war Polizist in Colorado Springs, er hat es geschafft, eine Mitgliedskarte als „Ritter des Klan“ zu bekommen und hat über diese Geschichte 2014 ein Buch veröffentlicht. Spike Lee hat Stallworths Geschichte als Grundlage für seinen Film „BlacKkKlansman“ genommen.

Da spaziert also ein jungen Schwarzer mit einer beeindruckenden Afrofrisur in das Police-Department von Colorado Springs; immerhin hängt draußen ein Transparent, das Minderheiten explizit auffordert, sich zu bewerben. So viel hatte die schwarze Bürgerrechtsbewegung inzwischen erkämpft; doch unter der gutmeinenden Oberfläche brodelt der Rassismus weiter. Stallworth, von John David Washington, dem Sohn Denzel Washingtons, mit beeindruckender Präsenz gespielt, wird zunächst ins Archiv gesteckt, wo weiße Kollegen sich einen Spaß daraus machen, von ihm Akten über „Bimbos“ zu verlangen. Stallworth reicht das bald, er ist selbstbewusst genug, ins Büro des Chief zu marschieren und sich als verdeckter Ermittler anzubieten. Er bekommt seine Chance. Der Black-Power-Aktivist Stokely Carmichael, der sich inzwischen Kwame Ture nennt, hält eine Rede vor der Black Students Union; Stallworth soll herausfinden, ob er die Studenten zu Gewalt aufwiegeln will. Dort lernt er die Studentenführerin Patrice (Laura Harrier) kennen, mit der er anbändelt und zudem über die richtigen Formen des Widerstands streitet: Revolution oder Marsch durch die Institutionen?

Und dann sieht Stallworth eines Tages diese Zeitungsanzeige, in der die lokale Ku-Klux-Klan-Gruppe Mitstreiter sucht, Telefonnummer inklusive. Stallworth – und mit ihm der Zuschauer – kann es kaum fassen, dass „die Organisation“ so unverhohlen und beinahe naiv für sich wirbt. Er ruft also einfach mal an, bedient die üblichen Klischees von der Überlegenheit der weißen Rasse und bekommt ein Treffen angeboten. Was nun folgt, ist eine so irrwitzige wie gefährliche Operation, in der es darum geht, die Aktivitäten der Kapuzenmänner auszuspionieren. Stallworth muss Telefonstimme bleiben, sein weißer Kollege Philip Zimmermann (Adam Driver) schlüpft für die Klan-Treffen in seine Rolle. Immer droht eine Enttarnung, auch deswegen, weil Zimmermann zwar weiß, aber Jude ist. Und auch die mögen die Kapuzenmänner nicht.

Spike Lee hat seinen Film als Mischung aus bitterer Farce, Thriller und politischem Drama angelegt und lässt die Geschichte dazwischen munter oszillieren – einmal gibt es sogar eine Musical-Einlage in einer Disco. Das Hin- und Herschwingen der Stimmung zwischen nervenaufreibender Spannung und beinahe slapstickhaften Momenten ist in jeder der 136 Minuten Laufzeit genau austariert, die Dramaturgie steuert klug auf eine wahnwitzige Parallelmontage zu, die ein zweites filmgeschichtliches Zitat birgt. Es war Regisseur David Wark Griffith, der in seinem Opus Magnum „The Birth of The Nation“ 1915 zu ersten Mal Parallelmontagen einsetzte – für einen Film, der ein übles rassistisches Machwerk ist und dem Ku-Klux-Klan zu neuer Blüte verhalf. Dieses Werk schauen die Klanmitglieder sich bei einer sogenannten Initiationsfeier mit ihrem damaligen Anführer David Duke (Topher Grace) an, brüllen „White Power“ und „America first“ – soviel Anspielung muss sein. Dagegen schneidet Lee Szenen, in denen schwarze Studenten sich von einem Zeitzeugen, gespielt von dem großen Harry Belafonte, von einem Lynchmord an einem schwarzen Jugendlichen im Jahr 1917 erzählen lassen. Die Mörder hatten zuvor „The Birth of a Nation“ im Kino gesehen. Das ist drastisch, das ist stark gemacht und leitet das turbulente Ende der Geschichte ein, das keine Auf- und Erlösung bringt, sie nicht bringen kann.

Von der Spielfilmhandlung schneidet Lee zu Dokumentaraufnahmen aus Charlottesville, durch das vergangenen Sommer ein Mob aus Neonazis, Klananhängern, Alt-Right-Bewegten und anderen Rechtsextremen mit Fackeln marschierte. Eine junge Gegendemonstrantin wurde getötet. Donald Trump ist zu hören mit seinem unsäglichen Satz, es habe auf beiden Seiten Schuldige gegeben. Ex-Klanchef David Duke war auch da, faselte etwas von „Wir holen uns Amerika zurück“ und dankte Trump später für seine Worte gegen „linke Terroristen“. Da denkt man zurück an die Szene im Film, in der Ron Stallworth zu seinem Vorgesetzten sagt: „Amerika würde nie einen wie David Duke zum Präsidenten wählen.“ Sein Vorgesetzter antwortet: „Warum wachst Du nicht mal auf?“