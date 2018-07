Der junge Soldat Jonathan Feldman (Yonatan Shiray) auf seinem Posten am Ende der Welt. (dpa)

Vor, zur Seite, zurück, zur Seite und wieder vor, zur Seite, zurück. . . so tanzt man Foxtrott, beschreibt damit ein Viereck, kommt dabei aber nicht von der Stelle. Der Standardtanz taucht gleich mehrfach auf in dem neuen Film des israelischen Regisseurs Samuel Maoz, der deshalb auch schlicht „Foxtrot“ heißt. Maoz legt damit eine ins Symbolhafte gedrehte Bestandsaufnahme der Befindlichkeit der israelischen Gegenwartsgesellschaft vor. Der in drei Teile gesplittete Film ist scharfsinnig analytisch und dabei zugleich packend inszeniert.

Im Mittelpunkt steht die Familie Feldman, Michael (Lior Ashkenazi) ist ein erfolgreicher Architekt, Dafna (Sarah Adler) hat mal Philosophie studiert, bevor die beiden Kinder geboren wurden. Man ist gut situiert. Dann klingelt es eines Morgens an der Tür, und als Dafna sieht, wem sie geöffnet hat, bricht sie zusammen. Die Abordnung des israelischen Militärs überbringt die Nachricht ihr Sohn Jonathan (Yontan Shiray) sei im Einsatz getötet worden. Die Soldaten spulen ihr Routine-Programm für solche Anlässe mit einer roboterhaften, sarkastisch wirkenden Kälte ab, die exakt zu der schwarz-weiß-edel gestylten Wohnung der Feldmans passt: Jeder Handgriff sitzt, jedes Wort ist wohlabgewogen.

Maoz holt das Publikum dicht ran, Großaufnahmen und Halbtotalen sind sein Mittel der Wahl, außerdem eine beinahe quälende Langsamkeit. Die Tragödie der Familie spiegelt den israelischen Alltag, geprägt durch das Dauer-Trauma von Bedrohung und Aggression, eigener Schuld und einer Holocaust-Vergangenheit, die für viele Jüngere nur noch marginale Bedeutung hat.

Irgendwo im Nirgendwo

Bloß kein Drama jetzt, bloß nicht die Ordnung infrage stellen, die die Rechtfertigung für den seit 70 Jahren andauernden Kriegszustand ist, diesen permanenten Tanz auf der Rasierklinge. Gerade haben sich die Feldmans daran gewöhnt, ihr Kind verloren zu haben, da klingelt es erneut: Entschuldigung, ein Versehen, es war ein anderer Jonathan Feldman – der Sohn lebt.

Damit setzt der zweite Teil des Films ein, dessen Setting sich radikal vom ersten unterscheidet. Jonathan Feldman und drei weitere Soldaten, denen der Film keine Namen gönnt, sind zu sehen, sie schieben Dienst an einem Checkpoint irgendwo im wüsten Nirgendwo. Alles ist vernachlässigt hier, schmutzstarrend, rostig und schief, nicht nur der verbeulte Container, in dem das Quartett schläft und der mit jedem Regenguss stärker in eine große Wasserlache abrutscht. „Wir sind am Versinken“, stellt einer der Soldaten fest, der ein Moshe-Dajan-T-Shirt trägt – er sagt damit einen der vielen mehrdeutigen Sätze des Films.

Nur ein einsames Kamel, dass in surreal anmutenden Szenen über die Straße trottet, darf den Checkpoint unkontrolliert passieren. Ansonsten verlangen die Soldaten missmutig die Pässe, manchmal lassen sie die Reisenden aussteigen und eine Weile im strömenden Regen stehen; gibt ja sonst keine Ablenkung außer mit dem Gewehr Foxtrott zu tanzen. Auch hier spielt Samuel Maoz wieder mit dem Tempo, das er beinahe bis zum Stillstand drosselt.

Der Ausbruch daraus kommt dann umso unvermittelter und beschert dem Film eine erneute, finale Drehung, die wieder zurückführt in die Wohnung nach Tel Aviv. Die ist inzwischen ein bisschen weniger aufgeräumt, es wird Whisky getrunken und Haschisch geraucht. Dafna und Michael glauben sich inzwischen entfremdet zu haben, während Tochter Alma (Shira Haas) unbekümmert mit ihren Freunden um die Häuser zieht.

Es ist ein Foxtrott, der das Ehepaar einander wieder näher bringt, dieser vermaledeite Tanz, bei dem man nicht vom Fleck kommt und der daher auch etwas zutiefst Verzweifeltes hat. Aber immerhin tanzen die beiden ihn gemeinsam.