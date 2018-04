Christine, die sich Lady Bird nennt (Saoirse Ronan) mit ihrem Schwarm Danny (Lucas Hedges). (Universal)

Regisseurin Greta Gerwig wird den meisten Kinozuschauern aus der sympathischen Slacker-Komödie „Frances Ha“ bekannt sein, die sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Noah Baumbach realisiert hat. Nun hat Gerwig zum ersten Mal Regie bei einem Spielfilm geführt, und mit „Lady Bird“ auch ein bisschen ihre eigene Geschichte auf die Leinwand gebracht.

Die 17-jährige Christine (Saoirse Ronan) wächst im Herzen Kaliforniens auf, in Sacramento. Für Christine ist das allerdings keine Idylle, sondern die Langeweile-Hölle der Provinz. Da unterscheidet sie sich so gar nicht von anderen Teenagern überall auf der Welt, die abseits hipper Metropolen aufwachsen müssen. Auch ansonsten ist Christine alles andere als außergewöhnlich, genau diese Normalität aber hat Gerwig, die ebenfalls in Sacramento aufgewachsen ist, zum Thema ihres Films gemacht.

„Lady Bird“ ist also – wie „Frances Ha“ übrigens auch – ein klassisches Coming-of-Age-Werk, ein Film über das Heranwachsen, über die Zeit, wenn Flügel wachsen und Wurzeln sich lockern, aber bleiben. „Lady Bird“ ist sensibel beobachtet, mit vielen Details ausgestattet und vor allem grandios gespielt.

Christine McPherson ist also mittendrin in dem komplizierten Prozess des Abnabelns von den Eltern, und der Zuschauer begleitet sie durch ihr letztes High-School-Jahr. Sie nennt sich selbst Lady Bird (Marienkäfer), weil das „der Name ist, den ich mir gegeben habe und nicht der, den meine Eltern für mich ausgesucht haben“. Und ihre Eltern sind ihr irgendwie peinlich.

Die Mutter (Laurie Metcalf) schuftet als Krankenschwester (wie Gerwigs Mutter übrigens auch), der Vater (Tracey Letts) wird arbeitslos. Bruder Miguel und dessen Freundin Shelley jobben trotz College-Abschlüssen im Supermarkt. Das ist alles sehr unglamourös und so ziemlich das Gegenteil von dem, was sich Lady Bird für ihre Zukunft erträumt.

Die soll unbedingt an der Ostküste stattfinden, am liebsten in New York. Doch dort sind die College-Gebühren unerschwinglich für die Familie. Die Hartnäckigkeit, mit der die 17-Jährige ihren Traum verfolgt, entwickelt sich zum Dauer-Streitpunkt zwischen Mutter und Tochter und produziert die intensivsten Momente des Films.

Nicht weiter überraschend

Saoirse Ronan und Laurie Metcalf verstricken sich immer wieder in heftige Schlagabtäusche zwischen Liebe zu- und Verzweiflung aneinander, zwischen Unsicherheit und Unnachgiebigkeit, ohne dass der Zuschauer auf eine Seite gelockt würde. Gleich zu Beginn artet ein Streit im Auto derart aus, dass Lady Bird während der Fahrt die Beifahrertür öffnet und sich hinauswirft. Ein gebrochener Arm ist die Folge.

Um diesen Mutter-Tochter-Konflikt ist alles gestrickt, was Teenagerjahre ausmacht: erste Erfahrungen mit der Liebe, das Austesten von Grenzen in der Schule, Sozialneid, das Erkennen wahrer und falscher Freunde. Das alles ist mit leichtem Händchen von Greta Gerwig inszeniert, aber nicht weiter überraschend. Etwas zu lang geraten ist ihr definitiv der Schluss, wenn Lady Bird tatsächlich zum Studium nach New York geht, und die Heimat aus der Ferne gleich viel rosiger erscheint. „Ich heiße Christine“, stellt sie sich einem neuen Freund vor. Der Teenie-Protestname hat ausgedient.